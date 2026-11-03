Jil Teichmann déjà éliminée à Chennai

Le tournoi WTA 250 de Chennai est déjà terminé pour Jil Teichmann. La Seelandaise (WTA 147) s'est inclinée face à la Taïwanaise Joanna Garland (WTA 196) 6-3 6-4.

Teichmann a mal commencé les deux sets en concédant à chaque fois le break d'entrée. Menée 3-1 dans le deuxième set, elle est revenue à 4-4 mais a perdu son engagement dans la foulée. La Taïwanaise a eu besoin de cinq balles de match pour éliminer la Suissesse.

Outre Teichmann, Simona Waltert (WTA 133) participe également au tournoi indien. Elle disputera mardi en début d’après-midi son match du premier tour contre l'Indienne Sahaja Yamalapalli (WTA 423).