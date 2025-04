Roger Federer compare l'atmosphère d'Augusta à celle de Wimbledon, soulignant les similitudes entre le tennis et le golf. L'ancien champion exprime son désir de reprendre l'entraînement au tennis et d'envisager des exhibitions futures.

Roger Federer: «Peut-être que vous me reverrez sur un court bientôt!»

Le Bâlois s'est rendu à Augusta cette semaine. Photo: IMAGO/Imagn Images

Blick Sport

Présent cette semaine au prestigieux tournoi de golf d’Augusta, Roger Federer n’a pas seulement admiré les swings des meilleurs joueurs du monde. Dans une interview accordée à un sponsor, l'ancien tennisman a livré des réflexions touchantes sur les passerelles entre le golf et le tennis, tout en confiant son envie grandissante de reprendre la raquette.

«L'atmosphère ici est très comparable à Wimbledon», a expliqué Roger Federer, visiblement séduit par l’ambiance du Masters. «Très calme, mais avec des applaudissements explosifs sur les beaux coups.» Une comparaison naturelle pour l’ancien numéro 1 mondial, largement effacé des tabelles par Rafael Nadal et Novak Djokovic depuis. «La plupart des tournois de tennis se jouent sur dur ou terre battue, alors que peu sont sur gazon. Wimbledon et Augusta partagent cette particularité rare», a-t-il encore assuré.

Des similitudes entre Augusta et Wimbledon

Roger Federer a aussi souligné la beauté du lieu et les similitudes avec le mythique Centre Court londonien: «Le 18e trou ici ressemble à un stade, avec les fleurs tout autour. Se promener à Wimbledon, c’est magnifique, et ici à Augusta, c’est pareil.»

L’ex-champion a ensuite évoqué les points communs plus subtils entre ses deux passions: «Aucun coup ne se ressemble vraiment. En tennis, l’adversaire joue là où tu ne t'y attends pas. En golf, tu espères que la balle est bien placée, mais même là, tu n’es jamais sûr. Tu peux enchaîner cinq super coups, te sentir au top, puis un mauvais coup te fait tout remettre en question. C’est pareil dans les deux sports. C’est ce qui les rend si durs, mais aussi si passionnants.»

S'il a visiblement pris goût au golf, le Bâlois avoue ressentir un certain manque: «J’aimerais rejouer un peu au tennis. J’en ai assez du golf pour le moment, j’ai beaucoup joué!» Avant d’ajouter avec le sourire: «Je voudrais reprendre un peu l'entraînement, deux à trois fois par semaine. Et j’espère refaire des exhibitions, remplir les stades du monde entier. Rien de prévu encore, mais ça me manque.»

Depuis sa retraite en 2022, le Bâlois avait mis sa raquette de côté, prenant le temps de se ressourcer avec sa famille. «J'ai joué un peu avec mes enfants, mais j’aimerais reprendre sérieusement. Pendant mes voyages, je vais m’y remettre. Et peut-être que vous me reverrez sur un court bientôt!» a-t-il encore glissé...