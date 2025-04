1/13 Roger Federer est retraité du tennis depuis deux ans et demi. Photo: Getty Images for Laver Cup

Ramona Bieri

La saison de tennis bat son plein : les professionnels transpirent et donnent tout sur le court. L’un d’eux, en revanche, a rangé sa raquette depuis deux ans et demi: Roger Federer (43 ans).

En septembre 2022, le champion aux 20 titres du Grand Chelem a tiré sa révérence. Depuis, il savoure pleinement sa vie de retraité. Le sport professionnel ne lui manque pas, comme il l’a confié à Mercedes-Benz (un sponsor, évidemment) en marge du Masters de golf d’Augusta (États-Unis).

«Je plaisante toujours en disant que j’aurais dû prendre ma retraite plus tôt», déclare Roger Federer en riant. «J’aurais ainsi eu plus de temps, car je suis très heureux à la retraite.» Désormais, il ne reprend la raquette que pour s’amuser, mais n'exclut pas de revenir au jeu lors d'exhibitions prochainement.

«C'était notre rêve»

Au début, Roger Federer a eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais aujourd’hui, il gère parfaitement sa nouvelle vie. Ce qu’il savoure le plus: voyager avec sa famille et explorer le monde, un projet qu’il caressait depuis longtemps. «C'était notre rêve: retourner dans des endroits que nous connaissions déjà, cette fois sans la pression des entraînements et des matches, ou découvrir de nouvelles destinations», explique le Bâlois.

Sur Instagram, Roger Federer partage régulièrement ses aventures, montrant à quel point il apprécie ses escapades. En septembre dernier, il s’est offert une grande pizza à New York – sans oublier un passage par l’US Open. Puis direction Shanghai (Chine), à vélo, avant de s’aventurer dans la nature sauvage africaine.

Cette année encore, il n’a pas chômé. Entre les pistes de ski avec son épouse Mirka (fondue comprise) et les douces journées de printemps à Monaco, il profite à fond de la vie. Ce qui compte le plus pour lui: passer du temps avec ses enfants, Lenny et Leo (11 ans), ainsi que Myla et Charlene (15 ans). Il décrit les voyages en famille comme «un moment précieux pour renforcer les liens», une source de bonheur pour tous.