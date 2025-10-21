DE
Il a fait vibrer le public
Stan Wawrinka en patron au premier tour à Bâle

Stan Wawrinka (ATP 158) a sauvé l'honneur helvétique à Bâle. Le Vaudois s'est hissé en 8es de finale des Swiss Indoors en battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) 6-1 7-6 (7/3) mardi au 1er tour.
Stanislas Wawrinka a fait plaisir à son public mardi soir.
Photo: IMAGO/PsnewZ
Blick Sport

Troisième et dernier Suisse à entrer en lice après les défaites du qualifié tessinois Remy Bertola (ATP 268) et de l'invité bâlois Henry Bernet (ATP 481) lundi, Stan Wawrinka a fait mieux que ses jeunes compatriotes. L'ex-no 3 mondial a ainsi cueilli sa troisième victoire de l'année sur le circuit principal.

Un match très solide

Le «quadra» vaudois, dont le dernier succès sur l'ATP Tour remontait au 21 juillet sur la terre battue d'Umag, a fait vibrer le public rhénan mardi soir. Auteur d'un premier set épatant, bouclé en 26', il a su attendre son heure dans une deuxième manche où il s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a effacé ce break de retard pour recoller à 4-3, puis à 4-4. Poussé par ses supporters, il a élevé son niveau de jeu dans le «money time», réussissant quelques prouesses en revers pour dominer le tie-break et fêter son deuxième succès de l'année face à un joueur faisant partie du top 60.

Stan Wawrinka bénéficiera mercredi d'un jour de repos, son adversaire des 8es de finale devant encore être désigné. Il se mesurera jeudi au Norvégien Casper Ruud (ATP 11), qui espère toujours décrocher son ticket pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), ou au «lucky loser» français Quentin Halys (ATP 78).

