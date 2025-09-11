Nouvelle copine et nouvelle coiffure pour Carlos Alcaraz

Tout va bien pour Carlos Alcaraz. Non seulement il a gagné l'US Open et retrouvé sa place de numéro 1 mondial, mais il est aussi fraîchement amoureux. Une mannequin américaine lui a fait tourner la tête.

De la chance sur le court, de la malchance en amour? Pas pour Carlos Alcaraz (22 ans).

Dimanche, l’Espagnol a triomphé à l’US Open et retrouvé la première place du classement mondial ATP. Et sa vie privée semble également lui sourire. Il serait en effet désormais en couple avec le mannequin Brooks Nader (28 ans).

Étonnant: il y a quelques jours encore, des rumeurs l’annonçaient proche d’une autre star du tennis, Jannik Sinner (24 ans), l’adversaire d’Alcaraz en finale. Et ce en raison de la présence remarquée de l’Américaine dans les tribunes de Flushing Meadows. Invitée dans l’émission «Jimmy Kimmel Live», Nader a été interrogée à ce sujet.

Le présentateur Jimmy Kimmel (57 ans) lui demande s’il y a quelque chose entre elle et l’Italien. «Est-ce un interrogatoire? J’ai un peu peur», esquive-t-elle en plaisantant. Kimmel insiste, feignant un témoignage sous serment. Mais il n’obtient aucune confirmation. Une fois encore, Nader brouille les pistes: «Je ne pense pas qu’il jouait. Tu es tout près, il fait chaud». Certains y ont vu une référence à Alcaraz.

Les rumeurs ont aussi été nourries par la sœur du mannequin, Grace Ann. Dans une interview radio, elle a raconté que Brooks recevait régulièrement des messages de sportifs. L’un d’eux aurait un nom rimant avec «winner», ce que beaucoup ont interprété comme une allusion à Sinner. À tort, semble-t-il.

«Tellement mignon»

Cette fois, Grace Ann Nader a clarifié la situation. «Les rumeurs sont vraies», a-t-elle confié à E! News. Il se passe bien quelque chose entre Brooks et Alcaraz. À la question de savoir si sa sœur est officiellement en couple, elle nuance: «Sortir ensemble est un terme tellement vague. Mais je sais qu’il est l’homme du moment». Elle ne l’a pas encore rencontré, mais ajoute: «J’ai hâte. Il est tellement mignon».

Pour Alcaraz, la nouveauté ne s’arrête pas à sa vie sentimentale. Son look a, lui aussi, changé. Après s’être rasé les cheveux au début de l’US Open, il s’est désormais teint en blond. Reste à savoir si Brooks Nader apprécie ce style. Les deux intéressés n’ont pour l’heure fait aucun commentaire officiel sur leur relation.