Pour ce 5e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on a réagi aux premières rencontres du championnat de National League en faisant le tour d'horizon des cinq clubs romands.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode, retour sur le début de saison de National League des cinq Romands avec quelques observations et stats.

Sommaire:

- Ajoie: pas simple à Genève (dès 0:50)

- Bienne: à une seconde près (dès 14:40)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 26:10)

- Fribourg: transferts payants (dès 32:40)

- Genève s’est fait peur (dès 50:50)

- Ce qui nous a fait mousser: Bichsel toujours puni (dès 1:01:45)

- LHC: PP en rodage (dès 1:06:35)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.