Cold Facts
Les premiers enseignements en National League

Pour ce 5e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on a réagi aux premières rencontres du championnat de National League en faisant le tour d'horizon des cinq clubs romands.
Publié: il y a 32 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode, retour sur le début de saison de National League des cinq Romands avec quelques observations et stats.

Sommaire:

- Ajoie: pas simple à Genève (dès 0:50)
- Bienne: à une seconde près (dès 14:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 26:10)
- Fribourg: transferts payants (dès 32:40)
- Genève s’est fait peur (dès 50:50)
- Ce qui nous a fait mousser: Bichsel toujours puni (dès 1:01:45)
- LHC: PP en rodage (dès 1:06:35)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zoug
EV Zoug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Bienne
EHC Bienne
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Berne
SC Berne
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
