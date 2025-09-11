Polémique au Portugal. Ce mercredi, un média a laissé sous-entendre que Ruben Neves trompait sa femme avec Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota. L'international portugais n'a pas manqué de répondre publiquement au journal «TVG GUIA».

Un média portugais a laissé sous-entendre une relation entre Ruben Neves et Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota. Photo: Getty Images

Blick Sport

Ruben Neves, meilleur ami de Diogo Jota, décédé début juillet lors d'un accident de la route, s'en est pris au journal portugais «TVG GUIA» pour une photo publiée sur sa couverture ce mercredi. On y voit sur cette dernière le joueur d'Al Hilal très proche de Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota. Le tout avec la mention «unis». Une image et un texte qui peut laisser sous-entendre une relation intime.

Chose que réfute naturellement l'international portugais, qui n'était autre que le meilleur ami de Diogo jota. «La personne qui a mis cette photo sur la couverture du magazine, ne mérite pas d’être heureuse, tout comme le choix de cette photo n’était pas heureux. Moi et ma femme, Debora Lourence, sommes ensemble depuis plus de 11 ans, heureux, avec une famille qui me rend fier, jamais en 11 ans nous n’avons été impliqués dans une quelconque controverse», rappelle-t-il, avant de rappeler que sa femme et lui font tout pour soutenir Rute.

«Nous avons fait de notre mieux pour aider Rute et sa famille de la meilleure façon possible. Le choix de cette photo est aussi malheureux que la personne qui l’a choisie et la personne qui l’a postée. Je respecte que chacun ait son travail, je respecte que chacun veuille faire de son mieux, je ne respecte pas ceux qui ne respectent pas les autres. Je le répète, je suis fière de la femme et de la famille que j’ai. Nous sommes fiers de Rute, pour la force qu’elle a eue, nous sommes là pour tout ce qu’il faut, elle sait. Merci» a-t-il déclaré.