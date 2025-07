0:51 Épave calcinée: Une vidéo dévoile la scène de l’accident ayant coûté la vie à Diogo Jota

Diego Buccino

Diogo Jota et son frère ont perdu la vie dans un accident de voiture survenu dans la nuit de mercredi à jeudi en Espagne. Cette information a été confirmée officiellement par les autorités, ainsi que par Liverpool, le club de Diogo Jota.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Eclatement d'un pneu lors d'un dépassement

Les médias locaux espagnols ont révélé des détails choquants de cet événement tragique: «Les deux corps ont été retrouvés calcinés», peut-on lire. Cet accident tragique s'est produit lors d'une manœuvre de dépassement, causée par l'éclatement d'un pneu du véhicule. La voiture a quitté la route et a pris feu. Les deux joueurs ont perdu la vie sur le coup, comme l'a rapporté le site local Zamora24horas.

«Jeudi matin, il a été confirmé que les deux corps ont été retrouvés calcinés, et les plaques d'immatriculation de la voiture étaient le seul moyen d'identifier les victimes. Désormais, des tests ADN seront nécessaires pour une confirmation complète, car l'état des corps ne permettait pas leur identification. Leur identité a pu être établie uniquement grâce au véhicule», rapportent le média espagnol.

A Liverpool depuis 2020

Diogo Jota était un joueur de Liverpool, acheté en 2020 pour près de 45 millions d'euros. Au sein du club, il a disputé 182 matchs, marquant 62 buts et réalisant 26 passes décisives. Avec l'équipe nationale portugaise, il a joué 49 matchs et inscrit 14 buts. En 2025, il est devenu champion d'Angleterre et a remporté la Ligue des Nations. Il a également à son palmarès la Coupe de la Ligue anglaise et une coupe nationale.