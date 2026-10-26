Fin de saison pour Belinda Bencic. La Saint-Galloise a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas aux tournois de Tokyo (WTA 500) et Hong Kong (WTA 250) en raison d'une blessure au pied droit.

Belinda Bencic doit mettre un terme à sa saison

Belinda Bencic doit mettre un terme à sa saison

ATS Agence télégraphique suisse

«C'est une fin de saison très frustrante pour moi. Je suis tellement triste et déçue de devoir me retirer de l'un de mes tournois préférés de l'année, en particulier ici à Tokyo, une ville qui compte énormément pour moi», a écrit la championne olympique de 2021 dans la capitale nippone.

A ces deux forfaits s'ajoute son indisponibilité pour la rencontre de barrage de Billie Jean King Cup en Thaïlande, prévue pour les 21 et 22 novembre.

Fin de saison compliquée

Belinda Bencic explique avoir ressenti «une douleur intense au pied droit», qui s'est révélée, après une IRM, être due à «plusieurs déchirures partielles du ligament tibio-fibulaire.» La joueuse de 29 ans a précisé que cette blessure ne l'avait pas affectée lors de son dernier tournoi à Ningbo (élimination au deuxième tour), mais qu'elle s'était révélée par la suite.

«J'ai hâte de revenir l'année prochaine et de rattraper le temps perdu!», a conclu Belinda Bencic, qui a vécu des tournées américaine et asiatique compliquées, marquées par des douleurs à la hanche et à une cuisse. Elle est retombée à la 20e place mondiale après plusieurs défaites lors des premiers tours de ses derniers tournois.