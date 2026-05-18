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Victoire étriquée au premier tour
A Genève, Stan Wawrinka peine face à un modeste lucky loser

Au bout du Léman, Stan Wawrinka a renoué avec la victoire, face au lucky loser Raul Brancaccio. Le Vaudois, qui ne s’était plus imposé à Genève depuis mai 2018, a peiné et s'est imposé dans le tie-break du troisième set.
Publié: 20:17 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
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Stan Wawrinka n'avait plus gagné à Genève depuis mai 2018.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Stan Wawrinka était censé jouer son premier tour à Genève face à Alejandro Tabilo, boss à Auckland, Majorque et Chengdu, où il a gagné ses trois titres en simple en carrière. Mais le Chilien a finalement annulé sa venue au bout du Léman. Le Vaudois s’est retrouvé face au modeste Raul Brancaccio, 241e joueur mondial et repêché des qualifications.

C’est sous les acclamations des tribunes clairsemées – mais qui se sont remplies au fil de la rencontre – que «Stan the Man» a fait son apparition sur le central du Gonet Geneva Open. Le premier jeu a été acquis sans problème pour le Vaudois, tout comme la première manche.

Premier set solide

On peut noter la jolie glissade pour obtenir une première balle de set, sur le service de son adversaire. Celle-ci n’a pas été concrétisée dans la foulée, puisque son revers s’est cette fois envolé très loin de la ligne. Ce n’était que partie remise, puisque c’est bien en réalisant un deuxième break que le natif de Saint-Barthélémy a remporté la première manche (6-2).

Alors que le soleil brillait jusque-là, un nuage est venu assombrir le terrain et le niveau de Stan Wawrinka. D’emblée et de manière surprenante face à un adversaire modeste, le Vaudois s’est fait breaker. Plus autant dominant dans ce deuxième set, le vainqueur de trois tournois du Grand Chelem n’est jamais parvenu à recoller et a donc vu l’Italien égaliser dans cette partie. Le public des Eaux-Vives allait avoir le droit à une dernière manche.

Au bout du suspense

A nouveau, «Stanimal» a eu toutes les peines du monde à se défaire de son adversaire, qui faisait mieux que de se défendre face à son aîné. À 4-3 en sa faveur, Stan Wawrinka a eu une belle occasion de prendre un break quasi décisif, en menant 0-30. Mais il n’a pas réussi à le concrétiser – les millimètres n’étant pas de son côté.

Finalement, il a fait la différence au bout du troisième set. Le public a eu chaud mais, pour sa dernière au bout du Léman, le Vaudois ne s’incline pas misérablement au premier tour. «Stan the Man» s'est finalement imposé au tie-break d'une troisième manche irrespirable.

Grâce à cette victoire, Stan Wawrinka poursuit donc sa route à Genève. Dans le même temps, il y remporte sa première victoire depuis 2018. Il faut certes préciser qu’il n’y a pas joué entre 2020 et 2025. Au prochain tour, le Vaudois sera opposé à Alex Michelsen mercredi. Un adversaire d’un tout autre calibre, puisqu’il s’agit du No 41 mondial. Il devra élever son niveau de jeu.

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