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5-5 dans le 3e set
Jérôme Kym et Stefanos Tsitsipas arrêtés par l'obscurité à Gstaad

Jérôme Kym et Stefanos Tsitsipas se retrouveront jeudi matin pour conclure leur match interrompu à 5-5 dans le troisième set. Le vainqueur affrontera Arthur Rinderknech en quarts de finale.
Publié: 21:31 heures
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Jérome Kym stoppé par la nuit.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Jérôme Kym (ATP 186) et Stefanos Tsitsipas (ATP 85) termineront leur duel des 8es de finale jeudi matin. Le score est de 6-4 6-7 (2/7) 5-5 avec service pour le Grec.

Un sacré combat

Après un premier set perdu 6-4 sur un break du Grec à 2-2, l'Argovien a tenu son service au cours d'une deuxième manche où les serveurs ont fait parler leur maîtrise. Kym a toutefois eu une petite chaleur à 5-5 lorsque le Grec s'est procuré une balle de break aux allures de balle de match. Mais l'Argovien a parfaitement négocié ce moment délicat en montant à la volée pour effacer ça. Et dans le tie-break qui a suivi, Kym a été souverain. Après avoir galvaudé la première de ses cinq balles de set sur une double faute, l'Argovien a conclu sur un magnifique coup droit décroisé.

A 3-2 en sa faveur dans la dernière manche, l'ancien numéro 3 mondial a bénéficié d'une balle de break, mais Kym a encore une fois fait preuve d'autorité pour se sortir de ce mauvais pas. A 5-5, l'arbitre a décidé de stopper les débats juste avant 21h en raison de l'obscurité. Le match reprendra jeudi avec service pour Tsitsipas.

Le vainqueur affrontera le Français Arthur Rinderknech (ATP 28) en quarts de finale.

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