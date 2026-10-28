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Ruée folle sur les billets des Mondiaux
Vous voulez vibrer lors des courses de ski? Dépêchez-vous!

Y a-t-il encore des billets disponibles pour les Mondiaux de ski à Crans-Montana et les courses de Coupe du monde à Adelboden et Wengen? Blick vous donne la réponse.
Publié: il y a 3 minutes

En bref

  • La descente masculine des Mondiaux de ski 2027 est complète
  • Il reste encore des places pour d’autres courses des Mondiaux
  • Adelboden: derniers billets pour la zone des fans le 28 octobre
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Marcel W. Perren

Bien que nos stars du ski alpin enchaînent les succès, de nombreux fans suisses sont actuellement frustrés. Et ce, parce qu’ils n’ont toujours pas obtenu de billet pour les grands événements de l’hiver prochain.

Commençons par la mauvaise nouvelle: les billets pour la descente masculine des Mondiaux à Crans-Montana sont entièrement épuisés. «La demande a largement dépassé l’offre pour cette course», confirme Diego Züger, qui partage le poste de CEO de Swiss-Ski avec Walter Reusser. Il y a toutefois un mais!

Dans le même temps, le dirigeant précise que les fans ne doivent pas encore renoncer à leur rêve de vivre les Mondiaux en direct: «Des billets sont encore disponibles pour le super-G, le slalom géant et le combiné par équipes masculins, même s’il n’en reste plus beaucoup. C’est également le cas pour la descente et le slalom féminins. Il reste encore un peu plus de tickets lors des autres courses.»

Dernière chance pour les billets d’Adelboden

La demande pour le slalom géant d’Adelboden (9 et 10 janvier) est presque aussi forte que pour les Mondiaux (du 1er au 14 février 2027). «Les places en tribune étaient déjà épuisées deux minutes après le début de la vente. Une heure et demie plus tard, le comité d’organisation nous a informés que le contingent de billets pour la zone des fans était également épuisé», raconte Züger.

Les personnes qui souhaitent encourager Marco Odermatt vers une sixième victoire consécutive sur le mythique Chuenisbärgli bénéficient désormais d’une dernière chance: ce 28 octobre, la deuxième et dernière phase de vente pour la fan-zone sera lancée. En revanche, il reste suffisamment de billets pour le slalom de dimanche.

Les fans du Lauberhorn doivent faire vite

C’est actuellement pour les courses du Lauberhorn, du 15 au 17 janvier, qu’il reste le plus de billets. Cela s’explique uniquement par le fait que la vente officielle des billets pour les mythique épreuves de la Coupe du monde ne commence que le 2 novembre. Ceux qui souhaitent y assister devront toutefois se rendre très rapidement lundi prochain sur la billetterie en ligne de Swiss-Ski. En effet, l’année dernière, les places pour le public de la plus longue descente du monde avaient été vendues à une vitesse record.

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