L'Autriche perd l'un de ses fers de lance avant le coup d'envoi de la saison de slalom. Manuel Feller (34 ans) doit faire l'impasse sur l'épreuve d'ouverture de Levi, en Finlande, le week-end prochain. Le Tyrolien accuse encore un retard dans sa préparation physique et vise désormais un retour à Gurgl.

Un cador autrichien va manquer le slalom d'ouverture à Levi

Un cador autrichien va manquer le slalom d'ouverture à Levi

«Je suis en retard dans ma préparation»

Joël Hahn

La saison de slalom débutera sans l'une de ses figures majeures. Manuel Feller a annoncé son forfait pour la première course de l'hiver, programmée le week-end prochain à Levi. En cause, une préparation physique encore incomplète.

«Mon entraînement se déroule très bien et progresse de semaine en semaine», explique l'Autrichien dans un communiqué de sa fédération. «Mais j'ai encore du retard dans ma préparation, notamment sur le plan physique.»

Le skieur de 34 ans doit notamment retrouver la capacité d'enchaîner deux manches à pleine intensité, soit 50 à 60 secondes d'effort chacune. Un objectif qu'il n'est pas encore en mesure d'atteindre. Plutôt que de précipiter son retour, Feller préfère donc poursuivre son travail. Il a désormais fixé son prochain rendez-vous: la course de Gurgl, à domicile, où il espère retrouver le portillon de départ.

Son absence à Levi fera toutefois le bonheur d'un autre Autrichien. Oscar Heine, 23 ans, figure parmi les huit skieurs retenus par le chef entraîneur de l'équipe masculine, Marko Pfeifer. Il effectuera ainsi ses grands débuts en Coupe du monde en Finlande.