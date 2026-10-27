Tient-on déjà le meilleur look de la saison de ski?

La nouvelle saison de la Coupe du monde est lancée et offre déjà beaucoup de sujets de discussion. Un look de barbe excentrique, deux idées de la FIS et les stars suisses du ski ont notamment retenu notre attention à Sölden.

Marcel W. Perren et Mathias Germann

L’apparition la plus déjantée

Sur le plan sportif, le début de saison du Norvégien Atle Lie McGrath, très attendu, a été raté. Après avoir occupé la 5e place à l’issue de la première manche du géant, le vainqueur de la Coupe du monde de la discipline a été éliminé lors du deuxième tracé. En revanche, l’ami d’enfance de Lucas Pinheiro Braathen peut se réjouir de sa victoire éclatante dans la catégorie du «look le plus déjanté»! Alors qu’il s’est rasé le côté droit du visage, l’autre moitié est couverte de barbe.

Pour le contexte, Gianmarco Tamberi, champion olympique italien de saut en hauteur, fait depuis longtemps sensation avec sa barbe à moitié rasée. Il a envoyé un message vidéo à Atle Lie McGrath sur Instagram. «Je veux te rappeler avec cette vidéo ce que tu dois faire…» À Sölden, le Norvégien a également montré son talent de chanteur. Pour la chaîne allemande ARD, il a participé à un karaoké en voiture avec Felix Neureuther et son compatriote Henrik Kristoffersen. Le Scandinave a surtout surpris par son interprétation de «W Nuss vo Bümpliz» de Patent Ochsner.

«Pourquoi je ne pourrais pas tout faire?»

À seulement 22 ans, Emma Aicher est déjà un dinosaure de la Coupe du monde de ski. L’Allemande appartient à une espèce en voie de disparition: elle participe aux quatre disciplines. Avec sa troisième place au géant de Sölden, elle réalise en outre une véritable prouesse. Elle a désormais décroché des podiums en descente, en super-G, en géant et en slalom. «Je n’aurais jamais pensé monter sur le podium ici», avoue-t-elle.

Pour de nombreux experts, Emma Aicher est une grande favorite pour le classement général de la Coupe du monde. D’autres mettent en garde contre ce programme colossal, qui pourrait devenir dangereux. La Suédoise d’origine, qui a vécu quelques années dans le canton d'Obwald, écarte ces inquiétudes: «J’aime simplement tout skier. Alors pourquoi ne pourrais-je pas tout faire?»

Pas de pause pour Marco Odermatt

Marco Marco Odermatt aurait en réalité eu de bonnes raisons de faire la fête après le premier géant de l’hiver: malgré une préparation difficile (petite blessure musculaire), le Nidwaldien a décroché sa 103e place sur le podium en Coupe du monde grâce à sa troisième place. Mais Marco Odermatt n’a tout simplement pas le temps de sortir le champagne.

Immédiatement après la remise des prix, le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s’est rendu à Zermatt avec son préparateur physique Alejo Hervas. Cette semaine, Marco Odermatt s’entraîne en descente et en super-G sur le glacier du Cervin.

Wendy Holdener reprend de l’élan

Avec sa sixième place, Camille Rast est la meilleure Suissesse à Sölden. Elle n’a aucune raison de désespérer, mais n’est pas non plus totalement satisfaite. Wendy Holdener se réjouit en revanche de sa 20e place. Trois raisons expliquent ce résultat: le géant n'est pas sa discipline de prédilection, elle ne se sentait pas bien après les entraînements et elle a fait preuve de courage et d’agressivité en course. «Pour moi, c’est un début positif. Je suis sur la bonne voie, cela me motive», analyse-t-elle. Depuis 2019, Wendy Holdener n’avait plus été aussi bien classée à Sölden.

Le plan révolutionnaire de Sölden

À l’avenir, l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden pourrait être étalée sur deux semaines. Selon les informations de Blick, de hauts représentants de la FIS ainsi que Jack Falkner, directeur des remontées mécaniques de Sölden, plaident pour organiser la course masculine un week-end et la compétition féminine le week-end suivant. «Cela permettrait non seulement de réduire le délai jusqu’aux slaloms de Levi, prévus à la mi-novembre. En cas de mauvais temps, cela offrirait également davantage de possibilités de report», explique une source à Sölden.

Un Grand Chelem de la descente verra-t-il le jour?

L’hémorragie est stoppée, mais le patient est encore loin d’être guéri. Selon le nouveau président Alexander Ospelt, la Fédération internationale de ski FIS souffre toujours des erreurs du passé. «Si nous continuions ainsi, le déficit structurel s’élèverait à 20 millions de francs», déclare le Liechtensteinois. La FIS a déjà beaucoup économisé, mais elle a besoin de nouvelles sources de revenus. «Une nouvelle série autour de la vitesse pourrait en être une», explique le dirigeant, sur la base des Grands Chelems en tennis. Celle-ci pourrait être vendue à un sponsor disposant de moyens financiers importants. Cela apporterait une plus-value sans imposer de charge supplémentaire aux athlètes. L’idée: quatre descentes, un vainqueur au classement général. Bormio, Wengen, Kitzbühel et Garmisch? Tout est encore ouvert. Chez les femmes, la question se pose également de savoir quelles courses pourraient entrer en ligne de compte comme «classiques» aux côtés de Cortina d’Ampezzo.

Franziska Gritsch, skieuse indépendante

Une seule Autrichienne est parvenue à entrer dans les points. Avec sa neuvième place, Franziska Gritsch sauve au moins l’honneur. Pour la Fédération autrichienne de ski, ce résultat est une humiliation. La skieuse de 29 ans évolue en effet depuis trois ans au sein d’une équipe privée. Son compagnon Florian Stengg est à la fois son technicien et son entraîneur. N’était-elle plus que tolérée au sein de la fédération, plutôt que bienvenue? La présidente Roswitha Stadlober se veut conciliante: «Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Les portes sont toujours ouvertes.» Une collaboration plus étroite avec la Fédération serait possible. «Je suis convaincue que cela pourra, je l’espère, se faire à nouveau un jour.»

L’étonnant géant exotique

Mais qui est-ce donc? Cette question s’est posée sur le glacier du Rettenbach pour une grande partie des 14'500 spectateurs lorsqu’un Britannique nommé Freddy Carrick-Smith, parti avec le dossard 46, a pris la douzième place. Freddy est le fils de la slalomeuse écossaise Emma Carrick-Anderson, qui, au tournant du millénaire, avait obtenu sept résultats dans le top 30 en Coupe du monde. Il a déjà démontré son énorme potentiel l’hiver dernier, lorsqu’il a littéralement dominé à l’entraînement l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marcel Hirscher.

Freddy Carrick-Smith a désormais signé, 58 ans après la neuvième place de Jeremy Palmer-Tomkinson à Méribel, le deuxième meilleur résultat britannique de l’histoire en géant. Freddy n’a toutefois plus grand-chose à voir avec la Grande-Bretagne: la résidence principale des Carrick se trouve en France, et leur domicile hivernal en Autriche. Ce n’est pas la Fédération britannique de ski qui a trouvé ses sponsors, mais maman Emma. Jusqu’à l’hiver dernier, elle préparait également les skis de Freddy et de son frère jumeau Zak.

Petra Vlhova, 1008 jours plus tard

Petra Vlhova n’avait plus disputé de course depuis près de trois ans. À Sölden, la Slovaque a fait son retour et a pris la 23e place. La période de souffrance qui a suivi sa blessure au genou n’est donc pas oubliée. «Le fait d’avoir franchi les deux manches en bonne santé est une étape importante pour moi. Il me manque toutefois encore la dernière dose de confiance sur les skis.»

Le retour réussi

Au printemps dernier, le Vaudois Marc Rochat avait annoncé sa retraite. À Sölden, le trentenaire, qui avait remporté le bronze en combiné par équipes avec Stefan Rogentin lors des Mondiaux 2025, a fait son retour sur le cirque blanc, en tant que consultant pour la RTS. «Lors des commentaires de la course féminine samedi, Marc était bon, et lors du géant masculin, il était très bon!», apprécie le journaliste John Nicolet. Avec beaucoup de passion, Marc Rochat a commenté le premier podium à Sölden de Loïc Meillard, deuxième, avec qui il partageait régulièrement sa chambre jusqu’à l’hiver dernier.

L'effet ketchup de Stefanie Grob

Stefanie Grob a dû attendre 27 courses avant de marquer ses premiers points en Coupe du monde l’hiver dernier. Pour la multiple championne du monde junior, le déclic s’était produit. À Sölden, elle a pris la 25e place et inscrit des points pour la septième fois consécutive. «C’est comme ça que c’est amusant. Cela me motive naturellement beaucoup pour tout ce qui m’attend encore», se réjouit-elle. Pour l’entraîneur en chef des femmes Beat Tschuor, c’est clair: «Il y a un effet ketchup. Stefanie croit en elle, ses mouvements sont justes.»