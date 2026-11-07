Manuel Feller manquera le premier slalom de la saison à Levi prévu le week-end prochain. Le skieur autrichien espère revenir à la compétition une semaine plus tard à Gurgl après une longue pause médicale.

Une star autrichienne du slalom reporte son retour à la compétition

Une star autrichienne du slalom reporte son retour à la compétition

Manuel Feller ne participera pas au premier slalom de Coupe du monde de la saison à Levi le week-end prochain. Le Tyrolien vise un retour à la compétition la semaine d'après à Gurgl.

Feller avait mis prématurément un terme à sa saison en mars après les JO. Des douleurs sciatiques dues à plusieurs hernies discales, une hernie inguinale et une inflammation du pubis l’avaient affaibli. En janvier, il avait remporté le slalom de Kitzbühel devant Loïc Meillard.