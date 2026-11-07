Manuel Feller ne participera pas au premier slalom de Coupe du monde de la saison à Levi le week-end prochain. Le Tyrolien vise un retour à la compétition la semaine d'après à Gurgl.
Feller avait mis prématurément un terme à sa saison en mars après les JO. Des douleurs sciatiques dues à plusieurs hernies discales, une hernie inguinale et une inflammation du pubis l’avaient affaibli. En janvier, il avait remporté le slalom de Kitzbühel devant Loïc Meillard.
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