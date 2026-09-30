Maja Waroschitz ne pourra prendre aucun départ cet hiver. La prometteuse skieuse autrichienne a subi une grave blessure au genou.

Un espoir du ski autrichien se blesse gravement

Un espoir du ski autrichien se blesse gravement

Ramona Bieri

Mauvaise nouvelle pour l'équipe autrichienne de ski. Comme l'a annoncé la fédération, Maja Waroschitz s'est blessée lors d'un stage d'entraînement. La jeune skieuse de 20 ans a «subi une grave blessure au genou lors d'une chute sans gravité survenue pendant un entraînement de slalom géant à El Colorado, au Chili».

Elle est immédiatement rentrée au pays pour passer des examens approfondis. Le diagnostic est sans appel: rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne du genou gauche. Sa saison est donc terminée avant même d'avoir commencé. Maja Waroschitz a déjà été opérée avec succès.

Déjà blessée fin 2025

Ce qui est particulièrement amer, c'est que moins d'un an plus tôt, Maja Waroschitz se trouvait déjà dans la même situation. En décembre 2025, elle avait chuté lors du slalom géant de Coupe d'Europe à Zinal (VS) et s'était déjà déchiré le ligament croisé du genou gauche. Après une rééducation intensive, elle aurait été prête pour son retour. Mais tout recommence à zéro.

Maja Waroschitz est considérée comme un grand talent, un espoir de l'Autriche pour l'avenir dans les disciplines techniques. Elle avait laissé entrevoir son potentiel en 2024 lors des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver, où elle a remporté l'or en slalom et en combiné. Elle s'y est également imposée aux côtés de Florian Neumayer dans l'épreuve parallèle par équipes mixtes. Elle a fait ses débuts en Coupe du monde en mars 2024. À ce jour, Maja Waroschitz a pris le départ de cinq slaloms et d'un slalom géant, mais elle attend toujours ses premiers points. Elle ne pourra pas non plus en marquer cet hiver.