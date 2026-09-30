Après avoir mis un terme à sa carrière en avril, Sebastian Holzmann a franchi un nouveau cap. L’ancien slalomeur allemand de 33 ans a épousé ce week-end sa compagne de longue date, Sophie.

Un ex-skieur allemand se marie après avoir mis un terme à sa carrière

Un ex-skieur allemand se marie après avoir mis un terme à sa carrière

Ramona Bieri

Cet été, plusieurs mariages ont été célébrés dans le monde du ski. Michelle Gisin et Luca De Aliprandini, Maria Therese Tviberg, Loïc Meillard ou encore Ryan Cochran-Siegle: tous ont dit «oui». C’est désormais au tour d’un autre ancien skieur de franchir le pas.

Ce week-end, Sebastian Holzmann a épousé Sophie, sa compagne de longue date. L’ancien spécialiste allemand du slalom a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram avec une photo de mariage romantique, sur laquelle le marié, assis, lance un regard amoureux à sa femme. Il n’a ajouté que les emojis de la mariée et du marié, ainsi qu’un smiley entouré de petits cœurs.

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Les félicitations du monde du ski ne se sont pas fait attendre. «Toutes mes félicitations à vous deux», écrit notamment l’ancienne coéquipière de Sebastian Holzmann, Viktoria Rebensburg. Emma Aicher, Johannes Strolz ou encore le Suisse Reto Schmidiger se sont également joints aux vœux.

Ce n’est qu’en novembre dernier que Sebastian Holzmann avait demandé sa compagne en mariage. Aujourd’hui, les deux sont déjà unis. Un nouveau rôle pour l’Allemand, qui ne sera en revanche plus présent sur les pistes de Coupe du monde la saison prochaine.

Retraite après 77 courses de Coupe du monde

Fin avril, le spécialiste du slalom avait annoncé la fin de sa carrière. «C’est difficile d’écrire cela, mais j’ai le sentiment que c’est la bonne décision», avait-il écrit sur Instagram. Il avait alors expliqué avoir constaté qu’il ne pouvait «plus pratiquer son sport avec la même rigueur».

Au total, Sebastian Holzmann n’a disputé que 77 courses de Coupe du monde, dont 26 avec une arrivée dans les points. Son meilleur résultat remonte à 2018 à Kranjska Gora, en Slovénie, où il avait terminé onzième. Aux Championnats du monde 2023, il avait manqué de peu le podium en prenant la cinquième place.

S’il n’a pas participé à davantage de courses, c’est notamment en raison d’un dossier médical bien rempli. A plusieurs reprises, l’Allemand a été freiné par de graves blessures au genou. En 2024, il s’était notamment déchiré le ligament croisé.