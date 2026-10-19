La station norvégienne de Narvik renonce à organiser les courses de Coupe du monde dames en mars 2027, a annoncé la FIS. Les risques liés à l’achèvement des travaux à temps sont jugés trop élevés pour maintenir les épreuves.

Narvik renonce à accueillir le cirque blanc en mars

Narvik renonce à accueillir le cirque blanc en mars

ATS Agence télégraphique suisse

La station norvégienne de Narvik renonce à accueillir la Coupe du monde dames en mars prochain, a annoncé la FIS lundi. Les fédérations norvégienne et internationale s'emploient déjà à trouver un site de remplacement, précise-t-on.

Cette décision fait suite à une évaluation globale des risques liés à l’achèvement des travaux du site à temps pour les épreuves de vitesse prévues le samedi 12 mars (descente) et le dimanche 13 (super-G), souligne la FIS. Selon le comité d'organisation local, il serait techniquement possible d’achever, de tester, de mettre en service et d’homologuer le projet à temps, mais cela impliquerait de prendre un risque considérable.

«Narvik s'est engagé à entreprendre d'importants travaux structurels pour améliorer ses infrastructures et a fait un excellent travail à cet égard. Cependant, pour une épreuve de Coupe du monde, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de prendre des risques. Nous avons tous convenu qu’il valait mieux que Narvik concentre tous ses efforts sur la mise en place d'un site à la pointe de la technologie pour les Championnats du monde 2029», déclare Peter Gerdol, directeur des courses de la FIS, cité dans le communiqué.