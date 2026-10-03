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«Une question à éviter»
Maria Riesch, l'icône allemande du ski, n'est jamais devenue maman et l'assume

Maria Riesch, triple championne olympique allemande, évoque son choix de ne pas avoir d’enfants et de garder le nom de son ex-mari. À 41 ans, elle partage désormais sa vie avec Johann Schrempf, 66 ans.
Publié: 12:27 heures
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Maria Riesch évoque ses projets familiaux.
Photo: AFP
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Andrea Cattani

Cela fait désormais douze ans que Maria Riesch, légende du ski allemand, a raccroché ses skis. Ces derniers mois, la triple championne olympique de 41 ans a surtout fait parler d'elle pour sa vie privée: son divorce avec Marcus Höfl, après treize ans de mariage, puis sa nouvelle relation avec Johann Schrempf (66 ans), directeur d'une compagnie de croisière.

Dans une interview accordée au quotidien allemand «Bild», l'ancienne championne se confie sur deux sujets très personnels: les raisons pour lesquelles elle n'a finalement pas eu d'enfants et celles qui l'ont poussée à conserver le nom de son ex-mari.

Elle voulait des enfants, puis a changé d'avis

Pendant sa carrière, Maria Riesch avait pourtant une idée bien précise de son avenir. Une fois ses skis raccrochés, elle comptait fonder une famille. Mais à l'heure de prendre sa retraite sportive, ses envies ont changé. Après des années rythmées par les entraînements et les compétitions, l'Allemande a découvert une liberté à laquelle elle n'était finalement plus prête à renoncer.

«Au début, je me suis dit que l'envie de devenir mère viendrait probablement au bout de quelques années. Mais elle n'est jamais venue», confie-t-elle.

Aujourd'hui encore, Maria Riesch doit régulièrement expliquer pourquoi elle n'a pas eu d'enfants. Une question qu'elle juge «indécente». «Moi, je n'en voulais pas. Mais il y a aussi des femmes qui ont essayé sans y parvenir et qui ont peut-être du mal à en parler. C'est pourquoi je trouve qu'on pourrait tout simplement éviter de poser cette question.»

Un nouveau mariage à l'horizon?

Désormais, c'est avec Johann Schrempf que l'ancienne reine du ski allemand partage sa vie. Et si la question des enfants ne se pose plus, celle d'un éventuel remariage est bel et bien sur la table. «Nous en parlons, mais pour l'instant, rien n'est prévu», confie-t-elle à «Bild».

Un nouveau mariage pourrait toutefois la contraindre à régler une formalité qu'elle repousse depuis son divorce: son changement de nom. Car, malgré sa séparation avec Marcus Höfl, l'ancienne skieuse figure toujours sous le nom de Höfl-Riesch sur son passeport allemand.

Qu'on ne s'y trompe pas: il ne s'agit nullement de nostalgie pour son ancien mariage. La raison est beaucoup plus terre à terre. «Pour être honnête, je trouve que cela demande trop d'efforts de tout faire modifier. Il ne s'agit pas seulement du passeport, mais de tous les organismes auprès desquels on est enregistrée sous son nom», explique-t-elle.

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