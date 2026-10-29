Les travaux en vue des Mondiaux 2029 obligent Narvik à renoncer à deux courses féminines de Coupe du monde en mars. La FIS a désigné Kvitfjell pour accueillir la descente et le super-G.

La FIS change ses plans pour deux courses féminines

La FIS change ses plans pour deux courses féminines

Narvik cède sa place à Kvitfjell

Fabienne Kleinhenz et ATS Agence télégraphique suisse

Kvitfjell accueillera deux épreuves de Coupe du monde féminine en mars, à la place de Narvik, a annoncé la FIS jeudi. Cette dernière station avait renoncé en raison des travaux liés aux Mondiaux 2029.

Le programme est légèrement adapté puisqu'une descente devait avoir lieu le samedi et un super-G le dimanche dans la station norvégienne. La descente aura finalement lieu le vendredi 12 mars et le super-G le samedi 13, toujours en Norvège, mais plus au sud.

Narvik, située au-delà du cercle polaire arctique, devait accueillir le Cirque blanc en prévision des Championnats du monde 2029 qu'elle organisera. Les travaux n'étant pas certains d'être achevés en début d'année prochaine, la FIS a préféré trouver une alternative.