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Quelle série noire!
La poisse poursuit ce slalomeur italien, qui pourrait être de nouveau gravement blessé

La malédiction des blessures s'acharne-t-elle sur Tommaso Sala? Le slalomeur italien manquera le premier rendez-vous de la saison à Levi, lui qui souffre du genou droit. Une rupture des ligaments croisés est même redoutée. Un scénario qui aurait un terrible goût de déjà-vu.
Publié: il y a 1 minute
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Quelle série noire pour Tommaso Sala!
Photo: keystone-sda.ch
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Ramona Bieri

Le week-end prochain, les spécialistes du slalom lanceront leur saison à Levi (Finlande). Tommaso Sala (31 ans) n'en sera pas. Comme l'a annoncé la Fédération italienne de ski (FISI), le skieur s'est blessé à l'entraînement et ne figure pas dans la sélection pour la course finlandaise.

L'incident s'est produit dimanche à Gurgl (Autriche). Quelques portes seulement après le départ, Sala a ressenti une douleur au genou. Il n'a pas chuté, mais a immédiatement interrompu son entraînement pour faire examiner son articulation. Les premiers examens réalisés à Sölden ont révélé une entorse du genou droit. Mais l'inquiétude est bien plus grande: selon la FISI, une rupture des ligaments croisés est suspectée. Des examens complémentaires doivent permettre d'en savoir davantage dans les prochains jours.

Pour l'Italien, ce serait un terrible coup du sort. En novembre 2024, il avait déjà subi une rupture des ligaments croisés sans tomber. À l'époque, c'était son genou gauche qui avait été touché. Une opération l'avait contraint à faire une croix sur toute la saison des Championnats du monde.

L'hiver dernier, Sala avait enfin retrouvé la compétition. Son meilleur résultat avait été une septième place à Val d'Isère. Mais le voilà à nouveau confronté à la perspective d'une longue absence, avec la saison des Championnats du monde qui pourrait lui échapper.

Déjà 90 départs en Coupe du monde

Tommaso Sala compte jusqu'ici 90 départs en Coupe du monde et dix places dans le top 10. Ses meilleurs résultats restent deux sixièmes places, obtenues à Kitzbühel en 2022 et à Garmisch-Partenkirchen en 2023.

Lors des Jeux olympiques de février, l'Italien avait été éliminé en slalom. Il avait toutefois terminé cinquième du combiné par équipes aux côtés de Dominik Paris (37 ans).

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