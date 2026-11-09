Jasmin Mathis (22 ans) est l'un des grands espoirs suisses de la vitesse. Médaillée d'or et d'argent aux Mondiaux juniors 2025, elle a marqué ses premiers points en Coupe du monde l'hiver dernier. Mais la jeune skieuse vient de subir un nouveau coup dur: blessée à l'entraînement sans même tomber, elle souffre de déchirures partielles des ligaments interne et croisé du genou gauche.

La future star suisse de la descente va manquer les premières courses de la saison

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Mathias Germann

Tout s'est joué en une fraction de seconde. «Je ne suis pas tombée, mais mes skis ont accroché au mauvais moment. Mon genou est alors parti vers l'intérieur», raconte Jasmin Mathis à Blick.

L'accident s'est produit lors d'un entraînement à la Diavolezza, dans les Grisons. Pour la spécialiste de vitesse de 22 ans, les conséquences sont sérieuses: les ligaments interne et croisé de son genou gauche sont partiellement déchirés.

Le verdict est sans appel: Jasmin Mathis devra renoncer au camp d'entraînement et au début de la tournée nord-américaine. Deux descentes sont prévues les 11 et 12 décembre à Copper Mountain (États-Unis), suivies d'un super-G. La Suissesse ne sera pas au départ. «Je n'ai pas de fortes douleurs au genou, mais, en tant que sportive, cela me fait quand même mal au cœur», confie-t-elle.

Pas besoin d'opération

Il y a toutefois une bonne nouvelle: la championne du monde junior 2025 de super-G, également médaillée d'argent en descente, n'aura pas besoin de passer sur la table d'opération. Sa blessure sera traitée de manière conservatrice. Mathis a déjà entamé sa rééducation à Macolin.

Elle tente de relativiser ce nouveau coup du sort: «J'ai aussi eu de la chance dans mon malheur. Cela aurait pu être pire.»

Car ce n'est pas la première fois que son genou gauche la trahit. En décembre 2022, la jeune skieuse avait déjà subi une rupture du ligament croisé de cette même articulation. Le ligament interne et le ménisque avaient également été touchés. Elle avait alors aussi souffert d'une grave commotion cérébrale.

Ce nouvel accident constitue donc un sérieux revers, même si les lésions sont moins importantes qu'en 2022. En plus des courses nord-américaines, Mathis devrait manquer les deux super-G de Saint-Moritz, à la mi-décembre. Son retour à la compétition n'est pas attendu avant 2027.

Deuxième blessée dans son groupe d'entraînement

L'hiver dernier, Jasmin Mathis avait disputé ses six premières courses de Coupe du monde. Elle avait immédiatement marqué des points en terminant 23e à Soldeu (Andorre). Elle n'avait ensuite plus réussi à intégrer le top 30, mais avait accumulé une expérience précieuse au plus haut niveau.

Il lui faudra désormais patienter avant de pouvoir poursuivre son apprentissage.

Le groupe 1 de Coupe d'Europe de Swiss-Ski est particulièrement touché. Mathis est déjà la deuxième skieuse de cette structure à subir une grave blessure. Fin août, sa coéquipière Daria Zurlinden (22 ans) s'était déchiré le ligament croisé du genou gauche. Sa saison avait ainsi pris fin avant même d'avoir commencé.