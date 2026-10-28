Un reset plutôt que de serrer les dents: après des blessures et des douleurs, Jasmine Flury a fait une pause... et se sent à nouveau en forme. La championne du monde de descente de Davos se prépare en Amérique du Nord pour le début de sa saison, le 11 décembre.

En bref Jasmine Flury a lutté contre les douleurs et les revers

Après un hiver décevant, la Grisonne a tiré la sonnette d'alarme

La pause a porté ses fruits: Flury aborde le nouvel hiver renforcée

Mathias Germann

Jasmine Flury (32 ans) est une battante. Mais au printemps dernier, le vase a débordé. «J'ai compris que j'avais simplement besoin de faire une pause. Pas seulement du ski, mais de tout. Je n'en pouvais plus.» La championne du monde de descente 2023 décide donc d'appuyer sur le bouton reset. Elle s'envole pour Madère (Por), où elle fait de la randonnée. «Une île vraiment magnifique», dit-elle. Peu après, elle roule à vélo de course dans le sud de l'Espagne en direction du rocher de Gibraltar. «Je me suis accordé cette pause. Elle était nécessaire.»

Qu'est-ce qui a tant épuisé Flury? La réponse remonte à février 2024. À Crans-Montana, elle se blesse sans chuter. Un morceau de cartilage du genou droit se détache. Une blessure rare. «Lorsque le médecin m'a dit qu'une rupture des ligaments croisés aurait été plus simple, j'ai immédiatement compris la gravité de ma situation.» Elle a été opérée. La guérison et la rééducation sont laborieuses, si bien qu'elle peut à peine faire du sport. Les saisons passent, les douleurs restent.

Les Jeux olympiques tournent au désastre

22 mois après sa blessure, elle fait son retour en décembre 2025. À St-Moritz, elle se montre étonnamment forte: lors de la deuxième descente, la Davosienne termine onzième. Une petite lueur d'espoir. Mais l'hiver devient de plus en plus pénible. Puis viennent les Jeux olympiques. La piste de la Tofana à Cortina lui coupe les jambes. Pour être plus précis: l'ongle.

Les 17 sauts par course lui font payer un lourd tribut. Elle perd d'abord un ongle de pied, puis ressent peu après une douleur lancinante au genou gauche. Le diagnostic: déchirure partielle du ligament interne et contusion osseuse. Une opération n'est à nouveau pas nécessaire. Elle continue à skier. «Je pensais encore pouvoir sauver ma saison. Mais ni les performances ni les résultats n'étaient au rendez-vous.»

Un rêve à 2808 mètres

Au printemps, Jasmine Flury tire donc la sonnette d'alarme. La pause porte ses fruits. «Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis même allée au Büelenhorn, juste à côté de chez moi. Nous y avons regardé le lever du soleil. C'était magnifique.» La descente du sommet culminant à 2808 mètres lui fait particulièrement plaisir. «La montée s'était toujours bien passée, mais la descente aussi. Quel soulagement.»

Fin novembre, elle va s'envoler pour le camp d'entraînement en Amérique du Nord. Sa saison débutera le 11 décembre avec la descente de Beaver Creek (USA). Après des années de douleurs et d'échecs, elle peut enfin regarder à nouveau vers l'avenir.