Cyprien Sarrazin vise un retour à Copper Mountain

Victime d’une lourde chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin pourrait faire son retour en Coupe du monde dès la fin novembre, lors du Super-G de Copper Mountain. Le Français se dit «plus ou moins confiant», mais il ne décidera de prendre le départ qu’à la veille de la course.

Blick Sport

Près de deux ans après sa terrible chute de Bormio, Cyprien Sarrazin pourrait bientôt retrouver la Coupe du monde. Le Français de 32 ans envisage de faire son come-back lors des premières épreuves de vitesse de la saison, prévues fin novembre en Amérique du Nord. Lundi, lors d’un rendez-vous avec les médias à Paris, il s’est dit «plus ou moins confiant» quant à ses chances d’être au départ.

Le skieur tricolore a pu prendre part au camp d’entraînement de l’équipe de France de vitesse, ce qui constitue déjà une étape importante. Il lui manque toutefois encore quelques kilomètres dans les jambes. Il estime pouvoir combler ce retard d’ici au Super-G de Copper Mountain, programmé le 28 novembre.

Pour rappel, le vainqueur de la descente de Kitzbühel en 2024 avait lourdement chuté lors d’un entraînement de descente à Bormio, en décembre 2024. Victime de graves blessures à la tête, il avait été plongé plusieurs jours dans un coma artificiel. Cet accident avait marqué tout le cirque blanc. Depuis, le Français a patiemment travaillé à son retour au plus haut niveau, loin des projecteurs.

Pas question pour autant de brûler les étapes. Cyprien Sarrazin ne décidera de s’élancer qu’à la veille de chaque course, en fonction de ses sensations. Et il l’assure: il n’a aucune intention de prendre le départ simplement pour le symbole.