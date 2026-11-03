DE
FR

Deux ans après l'horreur
Cyprien Sarrazin vise un retour à Copper Mountain

Victime d’une lourde chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin pourrait faire son retour en Coupe du monde dès la fin novembre, lors du Super-G de Copper Mountain. Le Français se dit «plus ou moins confiant», mais il ne décidera de prendre le départ qu’à la veille de la course.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: imago/NurPhoto
Blick.png
Blick Sport

Près de deux ans après sa terrible chute de Bormio, Cyprien Sarrazin pourrait bientôt retrouver la Coupe du monde. Le Français de 32 ans envisage de faire son come-back lors des premières épreuves de vitesse de la saison, prévues fin novembre en Amérique du Nord. Lundi, lors d’un rendez-vous avec les médias à Paris, il s’est dit «plus ou moins confiant» quant à ses chances d’être au départ.

Le skieur tricolore a pu prendre part au camp d’entraînement de l’équipe de France de vitesse, ce qui constitue déjà une étape importante. Il lui manque toutefois encore quelques kilomètres dans les jambes. Il estime pouvoir combler ce retard d’ici au Super-G de Copper Mountain, programmé le 28 novembre.

Pour rappel, le vainqueur de la descente de Kitzbühel en 2024 avait lourdement chuté lors d’un entraînement de descente à Bormio, en décembre 2024. Victime de graves blessures à la tête, il avait été plongé plusieurs jours dans un coma artificiel. Cet accident avait marqué tout le cirque blanc. Depuis, le Français a patiemment travaillé à son retour au plus haut niveau, loin des projecteurs.

Pas question pour autant de brûler les étapes. Cyprien Sarrazin ne décidera de s’élancer qu’à la veille de chaque course, en fonction de ses sensations. Et il l’assure: il n’a aucune intention de prendre le départ simplement pour le symbole.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus