Une liste publiée par l’agence iranienne Fars évoque des hôtels utilisés par des écuries parmi de potentielles cibles en cas d'attaque américaine. Les deux championnats maintiennent pour l’instant leur calendrier.

L'Iran menace de s'en prendre aux hôtels de la F1 et du MotoGP

L'Iran menace de s'en prendre aux hôtels de la F1 et du MotoGP

Carlo Steiner

Le MotoGP fera étape au Qatar le week-end prochain, du 6 au 8 novembre. La Formule 1 doit, elle, se rendre au Qatar du 27 au 29 novembre, puis à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis, du 4 au 6 décembre. Des courses qui vont se dérouler dans un climat tendu en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

L’agence de presse iranienne Fars a publié une liste baptisée «Heure zéro», recensant de potentielles cibles militaires en cas de nouvelle attaque conjointe des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran. Parmi elles figureraient des hôtels utilisés par des écuries de sport automobile au Qatar et à Abou Dabi.

Qui va boycotter?

Les articles concernés ne précisent toutefois ni le nom des établissements, ni les villes visées, ni la date exacte de publication de cette liste. Les pays du Golfe avaient déjà été pris pour cible par l’Iran en mars dernier en raison de leur proximité avec les Etats-Unis.

Pour l’heure, les deux championnats maintiennent leur calendrier. Yamaha a toutefois déjà annoncé qu’elle boycotterait le Grand Prix du Qatar en MotoGP.