Champion du monde 2025, Lando Norris a triomphé à Interlagos une semaine après le sacre de Kimi Antonelli. Le Britannique a enlevé le Grand Prix du Brésil devant Max Verstappen et Isack Hadjar.

Lando Norris s'impose avec la manière au Brésil

Lando Norris s'impose avec la manière au Brésil

ATS Agence télégraphique suisse

Cette course a souri à Mercedes qui est désormais assuré du titre des constructeurs même si ses deux pilotes George Russell et Kimi Antonelli ont échoué au pied du podium. Après des qualifications perturbées par la pluie, la course s’est déroulée dans des conditions beaucoup plus favorables. Des averses sont toutefois survenues dans les dix derniers tours.

Auteur de la pole-position samedi, Lando Norris a été surpris au départ par Kimi Antonelli avant de reprendre les commandes pour devancer les deux Red Bull. Parti de la 21e place, Max Verstappen a réussi une nouvelle remontada improbable alors qu’Isack Hadjar a signé son quatrième podium.

Déception en revanche pour Ferrari avec la 7e place de Charles Leclerc et la 9e de Lewis Hamilton. Un résultat moyen qui a permis le sacre de Mercedes dès ce dimanche.