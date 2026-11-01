Kimi Antonelli sacré le plus jeune champion du monde de F1

AFP Agence France-Presse
L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Mexique remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.
Antonelli a été sacré pour la première fois de sa jeune carrière à seulement 20 ans et 68 jours, après avoir terminé troisième d'une course animée derrière deux multiples champions du monde, Verstappen et l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari).
Développement suit.
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