Bien qu'il reste quatre courses à disputer, le pilote italien ne peut plus être rejoint et devient le plus jeune champion de Formule 1 de l'histoire de la compétition.

Kimi Antonelli sacré le plus jeune champion du monde de F1

Kimi Antonelli sacré le plus jeune champion du monde de F1

AFP Agence France-Presse

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Mexique remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Antonelli a été sacré pour la première fois de sa jeune carrière à seulement 20 ans et 68 jours, après avoir terminé troisième d'une course animée derrière deux multiples champions du monde, Verstappen et l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari).

Développement suit.