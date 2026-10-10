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Devant Leclerc et Hamilton
Max Verstappen décroche la pole position à Singapour

Le champion Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix de Singapour. Devant Leclerc et Hamilton, le pilote Red Bull vise une première victoire sur ce circuit urbain après un week-end déjà impressionnant.
Publié: il y a 16 minutes
Le champion Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix de Singapour.
Photo: AP Photo/Ng Han Guan
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix de F1 de Singapour. Ceci après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi soir. Le quadruple champion du monde (2021-2024), en pleine renaissance depuis la fin de l'été après une première partie de saison difficile, a devancé les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, qui a déjà gagné quatre fois suer ce circuit urbain.

Verstappen, qui n'a jamais connu la victoire sur le circuit de Marina Bay, survole tout le week-end depuis vendredi et a déjà remporté samedi la course sprint de 20 tours.

Un leader presque incontesté

La superstar Hamilton, 41 ans, troisième temps samedi soir, s'est félicité du bon résultat collectif pour Ferrari avec la 2e place de Leclerc et il a plaidé pour qu'ils «travaillent ensemble pour essayer de mettre la pression sur Max» Verstappen. Le leader presque incontesté du Championnat du monde, l'Italien de 20 ans Kimi Antonelli (Mercedes) a signé le quatrième temps, suivi par la McLaren du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris.

Rival et coéquipier chez Mercedes d'Antonelli, l'Anglais George Russell passe un nouveau mauvais week-end après son accident à la course sprint et a fait le sixième temps. Mais en raison d'une pénalité pour changement de moteur après une casse mécanique en Malaisie, il partira de la dernière place (22e) sur la grille de départ, ce qui décalera d'une place tous les concurrents à partir du septième temps.

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