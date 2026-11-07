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Grille de départ bouleversée
Lando Norris partira en pole position à Sao Paulo

Le Grand Prix de F1 du Brésil démarre avec Lando Norris (McLaren) en pole et Kimi Antonelli (Mercedes) à ses côtés. Des pénalités pour Leclerc, Russell et Verstappen bouleversent la grille de départ après des qualifications sous la pluie.
Publié: il y a 3 minutes
Le Grand Prix de F1 du Brésil démarre avec Lando Norris (McLaren) en pole
Photo: Lukas Gorys
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Britannique Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix de F1 du Brésil à Sao Paulo. Il a remporté une séance de qualifications bouleversée par des averses diluviennes samedi.

Le champion du monde 2025 s'élancera aux côtés du tout nouveau couronné pour 2026, l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes). Son coéquipier George Russell a en effet réalisé le deuxième meilleur temps, mais reculera de cinq places sur la grille en raison d'un changement de pièces du moteur de sa Mercedes.

De même, Charles Leclerc (Ferrari) a fait le quatrième temps de cette séance, qui a débuté avec 90 minutes de retard, mais reculera de dix places, tout comme son coéquipier britannique Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui s'élanceront du fond de la grille en raison du remplacement complet de leurs blocs moteurs.

Les qualifications divisées en trois séances devaient commencer à 15h00 (19h00 en Suisse) mais ont débuté peu avant 20h30 sur un circuit de 4,309 km inondé par endroits. Avec les pénalités de Russell et de Leclerc, c'est Liam Lawson, le pilote néo-zélandais de Racing Bulls, l'écurie «petite-soeur» de Red Bull, qui se retrouvera en troisième position sur la grille, suivi du très expérimenté pilote allemand d'Audi, Nico Hulkenberg, et du jeune Français Isack Hadjar (Red Bull) à la cinquième place.

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