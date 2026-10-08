DE
FR

Une première depuis 1993
Formule 1: Accord pour organiser un Grand Prix au Rwanda

L'organisation propriétaire de la Formule 1 et le gouvernement rwandais se sont mis d'accord pour organiser le premier Grand Prix du Rwanda après 2030, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.
Publié: il y a 10 minutes
Photo: IMAGO/PsnewZ

Deux sources proches du gouvernement rwandais ont fait état d'une communication «en temps voulu» sur le sujet par l'exécutif rwandais qui accueillera ainsi un premier GP se déroulant sur le continent africain depuis celui d'Afrique du Sud en 1993. «Un accord a été trouvé pour l'accueil de (la course) d'ici 2030», a indiqué l'une de ces sources, qualifiant l'information de «grosse nouvelle» pour le pays.

Une source proche de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui chapeaute la discipline mais n'en est pas propriétaire, a évoqué une conférence de presse «la semaine prochaine» à Kigali, la capitale du pays d'Afrique de l'Est. Les autorités du Qatar, qui «appuie» le projet d'un GP du Rwanda appelé à se tenir durant «la décennie 2030», seront présentes à cet évènement, a-t-elle déclaré sans plus de précision.

Indépendant depuis 1962

«Nous sommes heureux pour le GP du Rwanda de Formule 1», a de son côté écrit sur X le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie. «Ils sont sur ce dossier depuis plus longtemps que l'Afrique du Sud et ils le méritent», a-t-il ajouté, alors que les deux pays étaient concurrents pour faire revenir la F1 en Afrique.

Le Rwanda est un pays vallonné d'Afrique des Grands Lacs, un peu moins vaste que la Belgique qui l'a colonisé dans les années 1920 jusqu'à son indépendance en 1962. Son histoire a été marquée par le génocide des Tutsis de 1994, qui a fait 800'000 morts, pour la plupart des membres de cette communauté, mais aussi des Hutus modérés. Depuis lors, sous la houlette du président Paul Kagame, le Rwanda a connu une mue économique, bien visible dans la capitale Kigali.

Nombreux soutiens sportifs

Les détracteurs de cet homme longiligne, réélu l'an passé pour un 4e mandat avec un score de 99,18% des suffrages, l'accusent toutefois de diriger le pays d'une main de fer et de museler toute opposition. Il a aussi choisi de promouvoir son pays par le sport, le Rwanda devenant l'an dernier le premier pays africain à organiser les championnats du monde de cyclisme.

Kigali sponsorise plusieurs clubs de foot européens d'envergure - Paris SG, Atletico Madrid, Aston Villa - via son logo «Visit Rwanda», ainsi que la franchise américaine de basket des Los Angeles Clippers (NBA).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus