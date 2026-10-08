Formule 1: Accord pour organiser un Grand Prix au Rwanda

L'organisation propriétaire de la Formule 1 et le gouvernement rwandais se sont mis d'accord pour organiser le premier Grand Prix du Rwanda après 2030, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

Deux sources proches du gouvernement rwandais ont fait état d'une communication «en temps voulu» sur le sujet par l'exécutif rwandais qui accueillera ainsi un premier GP se déroulant sur le continent africain depuis celui d'Afrique du Sud en 1993. «Un accord a été trouvé pour l'accueil de (la course) d'ici 2030», a indiqué l'une de ces sources, qualifiant l'information de «grosse nouvelle» pour le pays.

Une source proche de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui chapeaute la discipline mais n'en est pas propriétaire, a évoqué une conférence de presse «la semaine prochaine» à Kigali, la capitale du pays d'Afrique de l'Est. Les autorités du Qatar, qui «appuie» le projet d'un GP du Rwanda appelé à se tenir durant «la décennie 2030», seront présentes à cet évènement, a-t-elle déclaré sans plus de précision.

Indépendant depuis 1962

«Nous sommes heureux pour le GP du Rwanda de Formule 1», a de son côté écrit sur X le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie. «Ils sont sur ce dossier depuis plus longtemps que l'Afrique du Sud et ils le méritent», a-t-il ajouté, alors que les deux pays étaient concurrents pour faire revenir la F1 en Afrique.

Le Rwanda est un pays vallonné d'Afrique des Grands Lacs, un peu moins vaste que la Belgique qui l'a colonisé dans les années 1920 jusqu'à son indépendance en 1962. Son histoire a été marquée par le génocide des Tutsis de 1994, qui a fait 800'000 morts, pour la plupart des membres de cette communauté, mais aussi des Hutus modérés. Depuis lors, sous la houlette du président Paul Kagame, le Rwanda a connu une mue économique, bien visible dans la capitale Kigali.

Nombreux soutiens sportifs

Les détracteurs de cet homme longiligne, réélu l'an passé pour un 4e mandat avec un score de 99,18% des suffrages, l'accusent toutefois de diriger le pays d'une main de fer et de museler toute opposition. Il a aussi choisi de promouvoir son pays par le sport, le Rwanda devenant l'an dernier le premier pays africain à organiser les championnats du monde de cyclisme.

Kigali sponsorise plusieurs clubs de foot européens d'envergure - Paris SG, Atletico Madrid, Aston Villa - via son logo «Visit Rwanda», ainsi que la franchise américaine de basket des Los Angeles Clippers (NBA).