Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera du fond de la grille au GP du Brésil, sanctionné pour trop de changements moteurs. Pérez, Leclerc, Hamilton et Russell subissent aussi des pénalités.

Max Verstappen partira en fond de grille au GP du Brésil

Max Verstappen partira en fond de grille au GP du Brésil

ATS Agence télégraphique suisse

Le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen s'élancera du fond de la grille dimanche lors du Grand Prix de F1 du Brésil, à Sao Paulo. Ceci en raison de multiples changements sur sa monoplace.

Deuxième au championnat des pilotes derrière le nouveau champion du monde Kimi Antonelli, Verstappen est sanctionné pour avoir modifié plusieurs éléments moteurs de sa voiture, dépassant la limite autorisée sur une saison, a annoncé la FIA samedi.

Son ancien coéquipier mexicain Sergio Pérez (Cadillac) écope lui aussi d'une sanction similaire pour cette 20e manche du Championnat du monde, dont les places seront déterminées à l'issue des qualifications samedi. Les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, écopent eux chacun d'une pénalité de dix places sur la grille de départ pour dépassement du quota autorisé de changement de moteur.

Enfin, George Russell (Mercedes) partira avec cinq places de pénalité, pour un sixième changement de moteur thermique. Le Britannique était obligé de purger une pénalité d'ici la fin de la saison et a choisi le GP du Brésil pour le faire. Après ce Grand Prix, il ne restera plus que trois courses: à Las Vegas le 22 novembre, au Qatar le 29 et à Abou Dhabi le 6 décembre pour clore la saison.