DE
FR

Le champion est sanctionné
Max Verstappen partira en fond de grille au GP du Brésil

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera du fond de la grille au GP du Brésil, sanctionné pour trop de changements moteurs. Pérez, Leclerc, Hamilton et Russell subissent aussi des pénalités.
Publié: il y a 3 minutes
Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera du fond de la grille au GP du Brésil
Photo: AP Photo/Ettore Chiereguini
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen s'élancera du fond de la grille dimanche lors du Grand Prix de F1 du Brésil, à Sao Paulo. Ceci en raison de multiples changements sur sa monoplace.

Deuxième au championnat des pilotes derrière le nouveau champion du monde Kimi Antonelli, Verstappen est sanctionné pour avoir modifié plusieurs éléments moteurs de sa voiture, dépassant la limite autorisée sur une saison, a annoncé la FIA samedi.

Son ancien coéquipier mexicain Sergio Pérez (Cadillac) écope lui aussi d'une sanction similaire pour cette 20e manche du Championnat du monde, dont les places seront déterminées à l'issue des qualifications samedi. Les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, écopent eux chacun d'une pénalité de dix places sur la grille de départ pour dépassement du quota autorisé de changement de moteur.

Enfin, George Russell (Mercedes) partira avec cinq places de pénalité, pour un sixième changement de moteur thermique. Le Britannique était obligé de purger une pénalité d'ici la fin de la saison et a choisi le GP du Brésil pour le faire. Après ce Grand Prix, il ne restera plus que trois courses: à Las Vegas le 22 novembre, au Qatar le 29 et à Abou Dhabi le 6 décembre pour clore la saison.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus