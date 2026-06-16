L'Espagne a fait perdre un saladier à un parieur optimiste

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un parieur malheureux et le rêve un peu fou de Gianni Infantino.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe H (dimanche soir)

Espagne - Cap-Vert 0-0

Le compte rendu du match

Groupe G (dimache soir)

Belgique - Égypte 1-1 (0-1)

Buts 20e Hashour 0-1. 66e Eldemerdash (csc) 1-1.

Le compte rendu du match

Groupe H

Arabie Saoudite - Uruguay 1-1 (1-0)

Buts 20 Al-Amri 1-0. 80e Araujo 1-1.

Le compte rendu du match

Groupe G.

Iran - Nouvelle-Zélande 2-2 (1-1)

Buts 7e Just 0-1. 32e Rezaeian 1-1. 54e Just 1-2. 64e Mohebbi 2-2.

Le compte rendu du match

L'info de la nuit

La FIFA rêve d'un Israël-Palestine pour lancer son tournoi des moins de 15 ans, en septembre aux États-Unis. Selon «The Guardian», Gianni Infantino veut en faire un symbole de paix, deux mois après le fiasco d'une poignée de main avortée entre les deux fédérations à Vancouver. La compétition, ouverte aux 211 membres (Russie comprise), n'a toutefois rien d'une Coupe du monde officielle. Mais le symbole serait forcément important.

La polémique de la nuit

Jürgen Klopp allume la FIFA. Sur la «ZDF», l'ancien coach de Liverpool a pesté contre les pauses fraîcheur du tournoi: sous couvert de protéger les joueurs, elles seraient «une cage dorée construite pour les sponsors». Sa formule choc? «Le football est pris en otage» par des dirigeants en bureau climatisé, pendant que les coupures pub dictent le rythme.

L'image de la nuit

Sur cette image, un homme de 40 ans pleure. Vozinha, gardien anonyme d'un club de deuxième division portugaise, vient de réaliser sept arrêts et de tenir l'Espagne en échec (0-0), le plus grand exploit du Cap-Vert. Mais ses larmes ne sont pas que de joie. Au coup de sifflet, il a pensé à ses grands-parents, qui l'ont élevé et sont décédés il y a quelques années, et à sa mère, restée au pays faute de visa. Au sommet de sa vie, le héros pleurait ceux qui n'étaient pas là pour le voir.

L'anecdote de la nuit

Avant Espagne - Cap-Vert, un parieur a posé un million de dollars sur la victoire de la Roja sur Polymarket pour 86'000 dollars de gain au bout, soit 8,6% de rendement. Ramasser des pièces devant un rouleau compresseur. Sauf que le rouleau compresseur, c'était le Cap-Vert, débutant en Coupe du monde et 67e mondial, qui a tenu le 0-0 contre les champions d'Europe. Million envolé en 90 minutes. Pendant ce temps, un certain «Fishalive» avait misé l'inverse pour environ 400 000 dollars: il repart avec près de 4,7 millions. Même match, deux vies.

La phrase de la nuit

«Dans notre plan, il nous reste sept matches jusqu'à la finale, a déclaré le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente, après le match nul 0-0 contre le Cap Vert lundi pour l'entrée de la Roja dans le tournoi. Évidemment, cela fait un coup au moral quand tu n'obtiens pas le résultat que tu veux, à savoir gagner. Mais dans le vestiaire pas du tout... On connaissait la difficulté, face à une équipe avec un bloc très bas. Il nous a manqué de la fraîcheur et de la justesse. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 matchs sans défaite. Il n'y a rien qui doive susciter des doutes ou une inquiétude excessive, il faut continuer à progresser.»

La question du jour

Le programme du jour

Ma. 16 juin, 21h00. Groupe I: France - Sénégal

Me. 16 juin, 00h00. Groupe I: Irak - Norvège

Me. 16 juin, 03h00. Groupe J: Argentine - Algérie

Me. 16 juin, 06h00. Groupe J: Autriche - Jordanie