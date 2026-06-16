DE
FR

Ne ratez rien de l'actu de la nuit
L'Espagne a fait perdre un saladier à un parieur optimiste

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, un parieur malheureux et le rêve un peu fou de Gianni Infantino.
Publié: 06:37 heures
|
Dernière mise à jour: 06:39 heures
1/2
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe H (dimanche soir)
Espagne - Cap-Vert 0-0
Le compte rendu du match 

Groupe G (dimache soir)
Belgique - Égypte 1-1 (0-1)
Buts 20e Hashour 0-1. 66e Eldemerdash (csc) 1-1.
Le compte rendu du match

Groupe H
Arabie Saoudite - Uruguay 1-1 (1-0)
Buts 20 Al-Amri 1-0. 80e Araujo 1-1.
Le compte rendu du match

Groupe G.
Iran - Nouvelle-Zélande 2-2 (1-1)
Buts 7e Just 0-1. 32e Rezaeian 1-1. 54e Just 1-2. 64e Mohebbi 2-2.
Le compte rendu du match

L'info de la nuit

La FIFA rêve d'un Israël-Palestine pour lancer son tournoi des moins de 15 ans, en septembre aux États-Unis. Selon «The Guardian», Gianni Infantino veut en faire un symbole de paix, deux mois après le fiasco d'une poignée de main avortée entre les deux fédérations à Vancouver. La compétition, ouverte aux 211 membres (Russie comprise), n'a toutefois rien d'une Coupe du monde officielle. Mais le symbole serait forcément important.

La polémique de la nuit

Jürgen Klopp allume la FIFA. Sur la «ZDF», l'ancien coach de Liverpool a pesté contre les pauses fraîcheur du tournoi: sous couvert de protéger les joueurs, elles seraient «une cage dorée construite pour les sponsors». Sa formule choc? «Le football est pris en otage» par des dirigeants en bureau climatisé, pendant que les coupures pub dictent le rythme.

L'image de la nuit

Photo: AP Photo/Erik S.Lesser

Sur cette image, un homme de 40 ans pleure. Vozinha, gardien anonyme d'un club de deuxième division portugaise, vient de réaliser sept arrêts et de tenir l'Espagne en échec (0-0), le plus grand exploit du Cap-Vert. Mais ses larmes ne sont pas que de joie. Au coup de sifflet, il a pensé à ses grands-parents, qui l'ont élevé et sont décédés il y a quelques années, et à sa mère, restée au pays faute de visa. Au sommet de sa vie, le héros pleurait ceux qui n'étaient pas là pour le voir.

L'anecdote de la nuit

Avant Espagne - Cap-Vert, un parieur a posé un million de dollars sur la victoire de la Roja sur Polymarket pour 86'000 dollars de gain au bout, soit 8,6% de rendement. Ramasser des pièces devant un rouleau compresseur. Sauf que le rouleau compresseur, c'était le Cap-Vert, débutant en Coupe du monde et 67e mondial, qui a tenu le 0-0 contre les champions d'Europe. Million envolé en 90 minutes. Pendant ce temps, un certain «Fishalive» avait misé l'inverse pour environ 400 000 dollars: il repart avec près de 4,7 millions. Même match, deux vies.

La phrase de la nuit

«Dans notre plan, il nous reste sept matches jusqu'à la finale, a déclaré le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente, après le match nul 0-0 contre le Cap Vert lundi pour l'entrée de la Roja dans le tournoi. Évidemment, cela fait un coup au moral quand tu n'obtiens pas le résultat que tu veux, à savoir gagner. Mais dans le vestiaire pas du tout... On connaissait la difficulté, face à une équipe avec un bloc très bas. Il nous a manqué de la fraîcheur et de la justesse. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 matchs sans défaite. Il n'y a rien qui doive susciter des doutes ou une inquiétude excessive, il faut continuer à progresser.»

La question du jour

Le programme du jour

Ma. 16 juin, 21h00. Groupe I: France - Sénégal
Me. 16 juin, 00h00. Groupe I: Irak - Norvège
Me. 16 juin, 03h00. Groupe J: Argentine - Algérie
Me. 16 juin, 06h00. Groupe J: Autriche - Jordanie

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Espagne
Espagne
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Espagne
      Espagne
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026