Sur le plateau de la «ZDF», l'ancien entraîneur de Liverpool a déversé sa colère sur les pauses fraîcheur du Mondial. Jürgen Klopp ne se fait pas enfumer par l'argument de la protection des joueurs et tance la FIFA.

Blick Sport

Il y a des silences qui en disent long, et des colères qui font du bien. Jürgen Klopp vient de choisir la seconde option. Invité de la chaîne «ZDF», l'Allemand a transformé une question anodine sur les pauses fraîcheur en réquisitoire. Et quand il dégoupille, personne ne sort indemne.

Le décor: depuis l'ouverture du tournoi, chaque match s'arrête trois minutes au milieu de chaque période dès que le thermomètre dépasse les 32 degrés. Officiellement, on hydrate des organismes cuits par la fournaise nord-américaine. Officieusement? «Le football est pris en otage par des dirigeants enfermés dans des bureaux climatisés», assène le charismatique technicien. La phrase claque comme un tacle appuyé. Mais correct.

Coupure pub bienvenue

Sa thèse tient en une image: le bouclier qui cache l'épée. On nous vend ces interruptions comme une «arme noble contre la chaleur», un geste de bienveillance envers les joueurs. Foutaises, répond en substance le Souabe. Pour lui, ces pauses ne sont «rien d'autre qu'une cage dorée construite pour les sponsors».

Et le pire, c'est qu'il a des preuves. Aux États-Unis, le diffuseur FOX a flairé l'aubaine: chaque pause fraîcheur devient une coupure pub. Dans le tout premier match de la compétition, la chaîne s'est même montrée si gourmande qu'elle a raté des actions de jeu en s'attardant sur ses spots. Le sport-roi, réduit à un intermède entre plages pour les annonceurs. La décadence en marche.

Jürgen Klopp n'est d'ailleurs pas seul sur ce ring. Mauricio Pochettino, patron de la sélection américaine, a lui aussi sorti les crampons, sur un autre terrain: pour le technicien argentin, ces arrêts sont surtout inutiles quand le thermomètre reste clément et cassent le rythme du match. Moins frontal que Klopp sur le volet commercial, mais le symptôme est le même.

La FIFA se défend

La FIFA, elle, ne désarme pas. L'instance rappelle que ces pauses existent depuis le Mondial brésilien de 2014 et qu'elles visent «les meilleures conditions possibles» pour les joueurs. Argument recevable: jouer à 33 degrés en plein cagnard n'a rien d'anodin, et personne ne réclame des malaises en direct. La santé des joueurs n'est pas un détail.

Mais c'est précisément là que Klopp frappe juste. Si l'intention était si pure, pourquoi laisser la télévision dicter le tempo? «Quand j'ai vu les joueurs plantés là pendant qu'une coupure pub réglait le rythme du match, je me suis demandé: à qui profite vraiment cette Coupe du monde? Aux supporters? Aux joueurs? Ou aux annonceurs?» La question n'a rien d'innocent.

«Dangereux pour l'esprit du sport»

Reste la formule, celle que les éditorialistes s'arrachent déjà. «Un match de Coupe du monde devrait couler comme une rivière. Au lieu de ça, on construit des barrages en plein milieu pour faire passer la pub. C'est dangereux pour l'esprit du sport.» Puis le coup de grâce: le football, jadis spectacle principal, qui risque de devenir «la musique de fond d'un show publicitaire».

On peut trouver Jürgen Klopp excessif. On peut lui rappeler que le foot vit de l'argent depuis longtemps, et que ces pauses sauvent peut-être des jambes. Mais le malaise qu'il pointe est bien réel: à force de vouloir tout monétiser, on oublie pourquoi des milliards de gens regardent. Pour le jeu.