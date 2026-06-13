A qui va profiter la pause fraîcheur: la Suisse ou le Qatar?

Les matches de la Coupe du monde sont désormais divisés en quatre quart-temps. Chaque sélectionneur espère en tirer profit, d'autant qu'il risque de faire chaud samedi entre la Suisse et le Qatar. Qui va le mieux gérer cette nouveauté?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse s'entraîne sous une chaleur très supportable à San Diego, où la température oscille autour des 20 degrés depuis son arrivée le 2 juin. Un petit vent venu de l'océan rafraîchit tout le monde et, il faut bien le dire, la météo est tout sauf accablante.

Mais voilà, le décor a changé et il risque de faire bien plus chaud ce samedi à San Francisco, où la Nati défie le Qatar à 12h, heure locale. Au coup d'envoi, il pourrait déjà faire bien plus de 30 degrés et le staff de la Nati s'en est inquiété ces derniers jours.

«On sera prêts physiquement et mentalement»

«Oui, il va faire plus chaud, mais on ne se cherche pas d'excuses», a évacué Granit Xhaka, lequel assure que la Nati a tout à disposition pour bien gérer la situation. «On a des vestes de refroidissement et il y a les pauses fraîcheur. Nous avons des gens compétents qui s'occupent de ces questions. On sera prêts au coup d'envoi, physiquement et mentalement», a assuré le capitaine de la Nati. «On ne peut pas influencer la météo. Mais ce qu'on peut influencer, c'est notre performance.»

La FIFA a introduit des «cooling break», ces fameuses «pauses fraîcheur» pensées pour l'hydratation, mais aussi pour vendre quelques écrans publicitaires bienvenus. Le jeu est en effet interrompu pendant trois minutes et plusieurs techniciens ont déjà remarqué que la physionomie du match pouvait en être changée. Julen Lopetegui ne le cache pas: son Qatar n'étant de loin pas favori face à la Suisse, ces trois minutes pourraient offrir un répit bienvenu en cas de forte domination de la Nati.

«On peut profiter de ce cooling break pour souffler un peu et éventuellement corriger un point tactique. Il faut être intelligent et bien s'en servir», a glissé le sélectionneur du Qatar, lequel a bien noté que les matches duraient désormais officiellement quatre quart-temps et non plus deux mi-temps.

«Cela peut avoir une influence»

Murat Yakin partage le constat, mais ne craint pas forcément que la «plus petite» équipe en tire à chaque fois profit. «Sincèrement, cela peut être un avantage comme un désavantage. Cela dépend de ce que l'on en fait. Mais cela peut avoir une influence, on l'a vu contre l'Australie. On était bien dans le match, on marque le 1-0, et puis arrivent ces trois minutes de pause. On n'est pas revenus de la même manière dans la partie après ça, il faut bien le constater.»

Sait-il pourquoi? «Quand tu interromps le rythme, même à l'entraînement, ce n'est jamais bon. Un entraîneur n'aime pas du tout ça. Parfois, il y a des séances où le jeu est fluide, tu as envie que ça dure encore et encore. Mais là, tu t'interromps d'un coup et on doit tirer les enseignements de ce match contre l'Australie.» Comment? «On en a parlé avec nos coaches de la performance, on l'a analysé.» Et le sélectionneur finit sur un bon mot, comme toujours. «Demain, la pause risque d'être tactique, mais aussi bienvenue, car il fera chaud. Ce sera utile de boire quelque chose pour les joueurs. Mais aussi pour le coach!»