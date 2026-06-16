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Rencontre sous haute tension
Un nul entre la Nouvelle-Zélande et «l'équipe des Mollahs»

Après des mois d'incertitudes, l'Iran a bien débuté sa Coupe du monde par un nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, lundi à Los Angeles. Le match a été marqué par la géopolitique et la bataille des symboles.
Publié: il y a 37 minutes
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Sur la pelouse, Iraniens et Néo-Zélandais n'ont pas pu se départager.
Photo: AP Photo/Mark J. Terrill
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AFP Agence France-Presse

La Team Melli aura finalement bel et bien foulé la pelouse du stade ultra-moderne de Los Angeles, aux Etats-Unis, pays coorganisateur du Mondial qui avait déclenché il y a trois mois et demi avec Israël un conflit qui a embrasé le Moyen-Orient. Exilée à la dernière minute au Mexique, gênée par l'absence de visas américain pour une quinzaine de membre de l'encadrement, la sélection iranienne a fini par jouer au foot, qui est «séparé de la politique», assure son sélectionneur.

Un avis peu partagé lundi par des membres de la diaspora de «Tehrangeles» qui ont manifesté contre la République islamique devant le stade. Les centaines de supporters ont exhibé dans l'enceinte le lion et le soleil, symboles du drapeau avant la révolution de 1979. Des officiels iraniens avaient rappelé qu'il était de la responsabilité de la FIFA de s'assurer que le drapeau actuel soit le seul visible, et menacé d'arrêt de la rencontre dans le cas contraire.

Hymne hué

De nombreux drapeaux ornés du lion et du soleil ont bien été brandis dans les tribunes, a-t-on constaté, notamment pendant l'hymne, en partie hué, avant que le public n'apporte un bruyant soutien aux joueurs.

Un responsable de la sécurité du stade, souhaitant rester anonyme, a expliqué avoir eu pour consignes de repérer ces drapeaux pour adresser un avertissement à leur propriétaire, avant une potentielle expulsion. Le règlement de la FIFA interdit tout accessoire de «nature politique» dans les stades, mais son application est à géométrie variable.

«C'est un drapeau pour la liberté (...) nous sommes là pour être la voix des victimes» de la répression sanglante de janvier, explique Ali Reza, drapeau replié, après avoir été réprimandé par la sécurité. «Cette équipe n'est pas celle du peuple iranien, c'est celle du régime», a dénoncé Ava Amin, une étudiante en philosophie venue manifester avec une banderole réclamant un «changement de régime».

Just un doublé

«Nous soutenons la nation et le peuple iranien, pas vraiment l'équipe qui n'a pas dit un mot depuis janvier», explique Ali, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, après avoir recouvert son t-shirt orné du lion pour entrer dans l'enceinte.

Sur la pelouse, l'Iran a été refroidi par l'ouverture rapide du score de la Nouvelle-Zélande, la faute à une défense trop passive face à un habile jeu à trois entre Chris Wood, Sarpret Singh, et le buteur Elijah Just (7e).

Supérieure techniquement, la Team Melli a regretté le poteau trouvé par son attaquant vedette Mehdi Taremi (23e) mais fait rugir le stade sur l'égalisation de près de Ramin Rezaeian (32e), grâce à un duel gagné par Shahriyar Moghanloo dans la surface. Les Iraniens ont même cru prendre l'avantage juste avant la pause, mais Ali Nemati était hors-jeu avant son coup de tête (45e+5).

Prochain match encore à Los Angeles

La Team Melli a été surprise en transition par le même trio offensif kiwi, Singh pour Wood qui a pu remettre à Just, auteur d'un doublé (54e), avant de réagir dix minutes plus tard d'un joli coup de tête de Mohammad Mohebbi, trouvé par un centre de Rezaeian (64e).

L'Iran, qui espère franchir la phase de poules pour la première fois de son histoire, jouera de nouveau à Los Angeles le 21 juin contre la Belgique, puis face à l'Égypte le 26 juin à Seattle.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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