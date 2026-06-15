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La Roja incapable de marquer
Immense surprise: l'Espagne accrochée par le Cap-Vert!

Le Cap-Vert, héroïque en défense, a accroché le match nul (0-0) face à l'Espagne ce lundi. L'Arabie saoudite et l'Uruguay, qui s'affrontent plus tard, auront l'occasion de prendre la première place du groupe.
Publié: 20:01 heures
|
Dernière mise à jour: 20:23 heures
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Lamine Yamal et l'Espagne n'ont pas trouvé la faille ce lundi.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Immense surprise lundi dans le Mondial 2026. L'Espagne, championne d'Europe en titre, a dû se contenter d'un nul 0-0 face au Cap-Vert à Atlanta pour son entrée en lice dans le groupe H.

Malgré l'entrée de Lamine Yamal, venu enfin apporter un peu de folie dans un jeu espagnol stérile et stéréotypé, la Roja n'est jamais parvenue a tromper la défense capverdienne et son gardien Josimar Vozinha, auteur de plusieurs arrêts et sauvé par sa barre transversale sur une tentative de Ferran Torres (39e).

La domination des Ibères a été totale: 74% de possession de balle, et 27 tirs contre seulement 6 pour le Cap-Vert. Mais le bloc (très) bas des «Requins bleus» a posé bien des problèmes aux Espagnols, pas suffisamment précis dans le dernier geste pour se créer des espaces. Ils n'ont d'ailleurs cadré que 7 tirs.

Leur sélectionneur Luis de la Fuente a d'ailleurs dû se résoudre à faire entrer en jeu ses deux feux follets, Lamine Yamal (71e) et Nico Williams (87e), aptes au service après leur blessure mais pas titularisés. Le dynamisme des deux ailiers n'a cependant pas suffi pour faire plier le Cap-Vert du sélectionneur Bubista.

Un gardien en feu

Le gardien du Cap-Vert Vozinha a il est vrai sorti le grand jeu avec notamment une claquette décisive sur une tête de Ferran Torres (39e), dont la première tentative de la tête avait touché la transversale quelques secondes plus tôt, puis un autre arrêt déterminant sur une tête d'Aymeric Laporte (48e).

Josimar Vozinha, qui évolue en deuxième division portugaise au sein du Deportivo de Chaves, a paradoxalement eu moins de travail en deuxième mi-temps. Et son équipe aurait même pu réussir le hold-up parfait si Diney Borges n'avait pas manqué sa reprise de la tête à la 91e sur le seul corner obtenu par le Cap-Vert

L'exemple de 2010 face à la Suisse

L'Espagne, qui doit encore affronter l'Arabie saoudite et l'Uruguay dans cette poule H, ne va certainement pas paniquer après cette contre-performance. Les supporters de la Roja se souviennent certainement que l'équipe sacrée championne du monde en 2010 avait alors entamé son tournoi par une défaite face à la Suisse et ce but inoubliable de Gelson Fernandes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
1:0
1
1
3
2
Iran
Iran
0
0
0
3
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
4
Belgique
Belgique
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
1
0
1
2
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
3
Uruguay
Uruguay
0
0
0
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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