L'Uruguay évite le pire contre l'Arabie saoudite

L'Uruguay s'est retrouvé malmené par l'Arabie saoudite. Les Sud-Américains ont finalement arraché le match nul en fin de match lors de leur entrée en lice dans le Mondial.

AFP Agence France-Presse

Maladroite, peu inspirée et surprise par un but du défenseur Abdulelah Al-Amri (41e), la Celeste du sélectionneur Marcelo Bielsa a poussé très fort en seconde période et obtenu sa récompense par Maxi Araujo (80e). L'ailier du Sporting a évité le pire pour l'Uruguay dans un match où le gardien adverse, Mohammed Al-Owais, a multiplié les parades de haut-vol.

Le portier de 34 ans évoluant dans le championnat saoudien, le seul qu'il ait connu, s'est illustré jusque dans le temps additionnel en plongeant très vite au sol pour sortir, main gauche, un tir du capitaine du Real Madrid, Federico Valverde (92e).

Al Owais a aussi dégoûté l'attaquant Federico Vinas, dont il a repoussé une tête plongeante (30e) puis deux nouveaux coups de casque de chaque côté de la mi-temps (45e et 46e). Il a eu de la chance, aussi, quand un tir lointain et à ras de terre de Manuel Ugarte, milieu de Manchester United, a échoué sur un de ses poteaux à l'heure de jeu.

Manque de tranchant

L'Uruguay, 29e au classement FIFA, avait la faveur des pronostics face à l'Arabie saoudite, classée trente places plus bas. Mais elle a manqué de tranchant et d'inspiration en première période, ne faisant pas grand-chose de la possession du ballon.

L'Arabie saoudite, à l'inverse, a fait preuve d'une efficacité maximale en marquant sur un de ses très rares temps forts par Al Amri (41e). Le défenseur d'Al-Nassr a repris du pied droit, en renard des surfaces, un ballon que venait de repousser en catastrophe Fernando Muslera après une tête puissante d'Hassan Al Tambakti sur corner. Il avait déjà contraint le gardien uruguayen à une parade trois minutes plus tôt (38e).

Les Faucons verts avaient créé la sensation durant le Mondial 2022 en battant l'Argentine de Lionel Messi, future championne du monde, en ouverture du tournoi au Qatar, avec Hervé Renard sur le banc. Ils sont cette fois dirigés par Georgios Donis, nommé en avril après le renvoi de l'entraîneur français.