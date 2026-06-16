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Match nul sur le tard
L'Uruguay évite le pire contre l'Arabie saoudite

L'Uruguay s'est retrouvé malmené par l'Arabie saoudite. Les Sud-Américains ont finalement arraché le match nul en fin de match lors de leur entrée en lice dans le Mondial.
Publié: 05:01 heures
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Maladroite, peu inspirée et surprise par un but du défenseur Abdulelah Al-Amri (41e), la Celeste du sélectionneur Marcelo Bielsa a poussé très fort en seconde période et obtenu sa récompense par Maxi Araujo (80e). L'ailier du Sporting a évité le pire pour l'Uruguay dans un match où le gardien adverse, Mohammed Al-Owais, a multiplié les parades de haut-vol.

Le portier de 34 ans évoluant dans le championnat saoudien, le seul qu'il ait connu, s'est illustré jusque dans le temps additionnel en plongeant très vite au sol pour sortir, main gauche, un tir du capitaine du Real Madrid, Federico Valverde (92e).

Al Owais a aussi dégoûté l'attaquant Federico Vinas, dont il a repoussé une tête plongeante (30e) puis deux nouveaux coups de casque de chaque côté de la mi-temps (45e et 46e). Il a eu de la chance, aussi, quand un tir lointain et à ras de terre de Manuel Ugarte, milieu de Manchester United, a échoué sur un de ses poteaux à l'heure de jeu.

Manque de tranchant

L'Uruguay, 29e au classement FIFA, avait la faveur des pronostics face à l'Arabie saoudite, classée trente places plus bas. Mais elle a manqué de tranchant et d'inspiration en première période, ne faisant pas grand-chose de la possession du ballon.

L'Arabie saoudite, à l'inverse, a fait preuve d'une efficacité maximale en marquant sur un de ses très rares temps forts par Al Amri (41e). Le défenseur d'Al-Nassr a repris du pied droit, en renard des surfaces, un ballon que venait de repousser en catastrophe Fernando Muslera après une tête puissante d'Hassan Al Tambakti sur corner. Il avait déjà contraint le gardien uruguayen à une parade trois minutes plus tôt (38e).

Les Faucons verts avaient créé la sensation durant le Mondial 2022 en battant l'Argentine de Lionel Messi, future championne du monde, en ouverture du tournoi au Qatar, avec Hervé Renard sur le banc. Ils sont cette fois dirigés par Georgios Donis, nommé en avril après le renvoi de l'entraîneur français.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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