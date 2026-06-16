L'Algérie de Vladimir Petkovic suivra-t-elle les traces de sa devancière de 2014 qui avait atteint les 8es de finale du Mondial? Les Fennecs en rêvent, mais leur tournoi commence par un défi mardi face à l'Argentine, tenante du titre.

AFP Agence France-Presse

Après trois premières tentatives infructueuses en 1982, 1986 et 2010, l'Algérie était enfin parvenue à sortir des poules en 2014, lors du Mondial brésilien. Et en 8es de finale, elle avait beaucoup gêné l'Allemagne, future championne du monde, poussée jusqu'en prolongation (2-1).

Depuis, beaucoup de choses ont changé dans le football algérien, avec notamment une victoire à la Coupe d'Afrique des nations 2019 sous la direction de Djamel Belmadi. Mais pour revoir la Coupe du Monde, il a fallu attendre cette édition 2026, pour laquelle le sélectionneur Vladimir Petkovic assure avoir de l'ambition.

«Nous avons pour objectif de rivaliser fortement jusqu'au bout et d'éviter une élimination dès le premier tour. Nous voulons aller le plus loin possible, a ainsi déclaré l'ancien coach de la sélection suisse. Je ne peux garantir qu'une seule chose: que l'on donnera le maximum à chaque match pour rendre le peuple algérien fier de son équipe.»

A 62 ans, Petkovic est un technicien expérimenté qui avait mené la Suisse jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, ainsi qu'aux quarts de finale de l'Euro 2021 et à la quatrième place de la Ligue des nations 2019. Mais avec l'Algérie, il reste sur une CAN qui a illustré certaines limites de la sélection, éliminée en quarts de finale par le Nigeria (2-0).

Effectif talentueux

Mardi à Kansas City, les Fennecs du vétéran Riyad Mahrez (35 ans) auront en tous cas la meilleure des occasions de se tester avec une entrée en matière plus que corsée face à Lionel Messi et l'Argentine, championne du monde en titre et candidate au doublé. La suite, face à la Jordanie et à l'Autriche, semble plus accessible et la possibilité de sortir du groupe J existe donc vraiment.

Car «Vlado» dispose d'un groupe talentueux, porté notamment, outre Mahrez, par le défenseur de Dortmund Ramy Bensebaïni, le latéral de Manchester City Rayan Aït-Nouri, le milieu du Leverkusen Ibrahim Maza ou les attaquants Amine Gouiri (OMarseille) et Anis Hadj Moussa (Feyenoord). Et dans les buts, c'est Luca Zidane, le deuxième fils de la légende française Zinedine Zidane, présent actuellement aux États-Unis, qui part avec le statut de titulaire.

Trois rescapés de 2014

Avant le match contre l'Argentine, des doutes subsistent en revanche quant à la participation de Bensebaïni, gêné par des douleurs au pied droit qui l'ont empêché de disputer les derniers matchs amicaux. Ces parties ont d'ailleurs été plutôt encourageantes contre les Pays-Bas (1-0) et la Bolivie (4-0).

Le très expérimenté défenseur central Aïssa Mandi, l'un des trois survivants de l'équipe de 2014 avec Mahrez et le milieu de terrain Nabil Bentaleb, a en tous cas promis que l'Algérie serait au rendez-vous de sa cinquième Coupe du Monde: «Nous n'attendrons pas la veille du premier match pour nous dire que nous sommes en Coupe du monde. Peu importe le temps de jeu et le nombre de minutes, nous serons tous ensemble, du début à la fin.»