La Jordanie compte une grande star, Moussa Al-Tamari. L'ailier du Stade Rennais assume son statut et espère être vite rejoint en Europe par plusieurs de ses coéquipiers tant il est convaincu de leur potentiel. Premier défi dans cette Coupe du monde: l'Autriche.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le 16 juin 2026 restera une date gravée à jamais en Jordanie, puisque lorsque Moussa Al-Tamari et ses coéquipiers pénétreront sur la pelouse du stade de San Francisco pour affronter l’Autriche, ils disputeront le tout premier match de Coupe du monde de leur histoire.

Un moment attendu depuis des décennies dans le royaume hachémite, où l’enthousiasme ne cesse de grandir. «C’est historique. Tout le peuple jordanien et tous nos supporters suivent l’équipe nationale avec un immense engouement», assure le sélectionneur Jamel Sellami, interrogé en exclusivité par Blick. Et si les Jordaniens ne seront pas nombreux à se déplacer, ils pourront compter sur une importante diaspora pour les soutenir à San Francisco et Dallas, où ils joueront leurs matches de poules. «Nous avons déjà beaucoup de fans aux États-Unis et ils sont prêts à nous accueillir», enchaîne le technicien marocain, l'homme qui a conduit la Jordanie à son premier Mondial et donc gagné son immortalité, quoi qu'il arrive.

Les Jordaniens arrivent pourtant dans un groupe qui ressemble à une montagne. Après l’Autriche, ils défieront l’Algérie et ses nombreuses individualités avant de terminer face à l’Argentine, championne du monde en titre.

Autriche, Algérie, Argentine: du très lourd!

«Nous sommes dans un groupe très solide, avec trois écoles de football complètement différentes», analyse Jamal Sellami. «L’Autriche presse très haut, l’Algérie possède des joueurs d’expérience et beaucoup de talent individuel. Quant à l’Argentine, c’est le champion sortant. C’est Messi. Mais notre objectif est d’honorer la Jordanie et de montrer que nous pouvons avoir notre place ici, parmi les grandes nations.» Surnommée Al-Nashama (النشامى), soit «les Valeureux», la sélection jordanienne compte bien faire honneur à son surnom.

La préparation a débuté à Amman avant de se poursuivre en Suisse, où la Jordanie s’est inclinée 4-1 à Saint-Gall. Le dernier test s’est déroulé en Californie avec une défaite 2-0 contre la Colombie à San Diego. Désormais, la sélection a établi son camp de base à Portland.

Moussa Al-Tamari, l'idole des jeunes

Si les Jordaniens rêvent d’un exploit, ils savent aussi qu’ils possèdent une arme de choix pour y parvenir: Moussa Al-Tamari. L’attaquant est aujourd’hui la grande figure du football jordanien et le seul international évoluant en Europe.

«Moussa est un véritable ambassadeur pour notre football», souligne Jamal Sellami. «C’est l’idole des jeunes, un leader dans le vestiaire. Nous allons essayer d’exploiter au maximum son potentiel offensif.»

L’intéressé préfère toutefois mettre en avant le collectif. «Tout le monde parle de moi, mais chaque joueur de cette équipe est une star», assure-t-il. «Vous le verrez pendant la Coupe du monde. Certains de mes coéquipiers joueront bientôt en Europe.» Personne ne s'attend réellement à ce que les Jordaniens sortent du groupe, même en tant que meilleurs troisièmes. Et c’est précisément ce qui nourrit leur motivation.

«Beaucoup pensent que nous sommes simplement heureux d’être là», poursuit Moussa Al-Tamari, toujours en exclusivité pour Blick. «Mais nous voulons faire davantage que participer. Nous travaillons dur avec le staff et nous croyons que nous pouvons réussir quelque chose.»

«Personne n'aime son pays autant que nous»

Le meilleur joueur du pays identifie une qualité qui distingue son équipe de toutes les autres: «Notre détermination et notre patriotisme. Et le fait que.nous n’abandonnons jamais. Nous allons rendre tous les Jordaniens très fiers. Ce que je peux vous assurer, c'est que personne n'aime son pays autant que nous et que nous allons tout donner et essayer de compenser ainsi l'écart de niveau avec les autres.»

Les Valeureux veulent simplement écrire la plus belle page de l’histoire de leur football. Telle est leur mission. Telle est leur ambition.