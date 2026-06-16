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«Les Valeureux» sont prêts!
«Personne n'aime son pays autant que nous, les Jordaniens»

La Jordanie compte une grande star, Moussa Al-Tamari. L'ailier du Stade Rennais assume son statut et espère être vite rejoint en Europe par plusieurs de ses coéquipiers tant il est convaincu de leur potentiel. Premier défi dans cette Coupe du monde: l'Autriche.
Publié: il y a 39 minutes
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Moussa Al-Tamari, le leader de cette sélection jordanienne qui rêve de créer la surprise dans son groupe hyper-compliqué.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Le 16 juin 2026 restera une date gravée à jamais en Jordanie, puisque lorsque Moussa Al-Tamari et ses coéquipiers pénétreront sur la pelouse du stade de San Francisco pour affronter l’Autriche, ils disputeront le tout premier match de Coupe du monde de leur histoire.

Un moment attendu depuis des décennies dans le royaume hachémite, où l’enthousiasme ne cesse de grandir. «C’est historique. Tout le peuple jordanien et tous nos supporters suivent l’équipe nationale avec un immense engouement», assure le sélectionneur Jamel Sellami, interrogé en exclusivité par Blick. Et si les Jordaniens ne seront pas nombreux à se déplacer, ils pourront compter sur une importante diaspora pour les soutenir à San Francisco et Dallas, où ils joueront leurs matches de poules. «Nous avons déjà beaucoup de fans aux États-Unis et ils sont prêts à nous accueillir», enchaîne le technicien marocain, l'homme qui a conduit la Jordanie à son premier Mondial et donc gagné son immortalité, quoi qu'il arrive.

Les Jordaniens arrivent pourtant dans un groupe qui ressemble à une montagne. Après l’Autriche, ils défieront l’Algérie et ses nombreuses individualités avant de terminer face à l’Argentine, championne du monde en titre.

Autriche, Algérie, Argentine: du très lourd!

«Nous sommes dans un groupe très solide, avec trois écoles de football complètement différentes», analyse Jamal Sellami. «L’Autriche presse très haut, l’Algérie possède des joueurs d’expérience et beaucoup de talent individuel. Quant à l’Argentine, c’est le champion sortant. C’est Messi. Mais notre objectif est d’honorer la Jordanie et de montrer que nous pouvons avoir notre place ici, parmi les grandes nations.» Surnommée Al-Nashama (النشامى), soit «les Valeureux», la sélection jordanienne compte bien faire honneur à son surnom.

La préparation a débuté à Amman avant de se poursuivre en Suisse, où la Jordanie s’est inclinée 4-1 à Saint-Gall. Le dernier test s’est déroulé en Californie avec une défaite 2-0 contre la Colombie à San Diego. Désormais, la sélection a établi son camp de base à Portland.

Moussa Al-Tamari, l'idole des jeunes

Si les Jordaniens rêvent d’un exploit, ils savent aussi qu’ils possèdent une arme de choix pour y parvenir: Moussa Al-Tamari. L’attaquant est aujourd’hui la grande figure du football jordanien et le seul international évoluant en Europe.

«Moussa est un véritable ambassadeur pour notre football», souligne Jamal Sellami. «C’est l’idole des jeunes, un leader dans le vestiaire. Nous allons essayer d’exploiter au maximum son potentiel offensif.»

Moussa Al-Tamari échappe à Granit Xhaka. La Jordanie peut-elle créer l'exploit dans son groupe avec l'Algérie, l'Autriche et l'Argentine?
Photo: AFP

L’intéressé préfère toutefois mettre en avant le collectif. «Tout le monde parle de moi, mais chaque joueur de cette équipe est une star», assure-t-il. «Vous le verrez pendant la Coupe du monde. Certains de mes coéquipiers joueront bientôt en Europe.» Personne ne s'attend réellement à ce que les Jordaniens sortent du groupe, même en tant que meilleurs troisièmes. Et c’est précisément ce qui nourrit leur motivation.

«Beaucoup pensent que nous sommes simplement heureux d’être là», poursuit Moussa Al-Tamari, toujours en exclusivité pour Blick. «Mais nous voulons faire davantage que participer. Nous travaillons dur avec le staff et nous croyons que nous pouvons réussir quelque chose.»

«Personne n'aime son pays autant que nous»

Le meilleur joueur du pays identifie une qualité qui distingue son équipe de toutes les autres: «Notre détermination et notre patriotisme. Et le fait que.nous n’abandonnons jamais. Nous allons rendre tous les Jordaniens très fiers. Ce que je peux vous assurer, c'est que personne n'aime son pays autant que nous et que nous allons tout donner et essayer de compenser ainsi l'écart de niveau avec les autres.»

Les Valeureux veulent simplement écrire la plus belle page de l’histoire de leur football. Telle est leur mission. Telle est leur ambition.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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