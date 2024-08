David Douline face à Kiernan Dewsbury-Hall ce jeudi à Genève. Que cette double confrontation a été serrée jusqu'au bout!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, ce n'est pas une victoire pour rien! L'aventure européenne des Grenat aura été courte cette saison, avec seulement quatre matches disputés, mais elle restera tout de même inoubliable. Les Genevois sont désormais éliminés de toutes les compétitions européennes, mais ils sortent avec une victoire 2-1 face à Chelsea, acquise dans un Stade de Genève à guichets fermés. Insuffisant pour remonter le 2-0 de l'aller à Stamford Bridge, mais tout de même historique.

Le tifo des supporters grenat avant le match.

L'objectif des Grenat, se qualifier pour une phase de ligue, avait été rendu compliqué par le tirage au sort. Braga, puis Chelsea, voilà qui avait des allures de mission impossible. Steve Rouiller et ses coéquipiers n'ont certes pas réussi à se qualifier, mais ils n'ont à avoir honte de rien. Ils ont offert à leur public une sortie avec les honneurs au cours d'une soirée dont ils se rappelleront longtemps. Leur tour d'honneur à la fin, longuement applaudi par les quatre tribunes, est venu le prouver. Les «Merci Servette, merci Servette, merci» scandés par le kop également.

La soirée a commencé par une surprise (une autre que l'état de la pelouse, disons): l'identité du gardien titulaire. Thomas Häberli avait pourtant été clair en début de saison. Sans y avoir été poussé, le nouvel entraîneur du Servette FC avait officialisé le tournus suivant: Joël Mall pour la Super League, Jérémy Frick pour les coupes. Jusqu'ici, cette règle avait été respectée, mais le technicien a décidé de changer ce jeudi en titularisant l'international chypriote. Il est permis de penser que l'emblématique gardien genevois a peu apprécié la nouvelle...

Autre choix fort de Thomas Häberli, celui de laisser Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli sur le banc au coup d'envoi. Le milieu de terrain était ainsi composé, de droite à gauche, de Timothé Cognat, Gaël Ondoua, David Douline et Dereck Kutesa. Alexis Antunes a lui débuté en soutien de Jérémy Guillemenot.

Encore un penalty pour Chelsea

Servette, comme au match aller, a plutôt bien démarré, regardant son prestigieux adversaire les yeux dans les yeux malgré une bonne frappe d'Enzo Fernandez sur laquelle Joël Mall a dû s'envoler de fort belle manière (4e). Chelsea a cependant ouvert la marque sur penalty, comme à Stamford Bridge, par l'intermédiaire de Christopher Nkunku, encore lui. L'attaquant français a-t-il remarqué qu'il n'avait pas le même portier en face de lui? En tout cas, il a mis son penalty au fond sans trembler (14e, 0-1). Frustrant, d'autant que la faute de Keigo Tsunemoto sur Mykhaïlo Mudryk était largement évitable.

Jérémy Guillemenot égalise à la 34e

Chelsea a alors continué à pousser, privant Servette de ballon, mais les Grenat ont bien tenu, sans rompre, et ont élevé leur niveau dès la demi-heure sous l'impulsion de deux hommes en particulier: le Général Gaël Ondoua, fantastique d'autorité à mi-terrain, et le très créatif Dereck Kutesa. L'ailier, quand il est à ce niveau, est vraiment un joueur à part et Murat Yakin aurait pu penser à lui pour le rassemblement de la Nati à venir tant le Genevois est en forme en ce début de saison. C'est lui qui a porté le danger à plusieurs reprises dans la surface londonienne et c'est sur l'une de ses percussions, plein axe, que Jérémy Guillemenot a pu recevoir un ballon en or et le coller au fond de la cage de Filip Jörgensen d'un bon tir croisé (34e, 1-1), Servette était de retour dans le match!

Jérémy Guillemenot égalise de fort belle manière sur un service parfait de Dereck Kutesa.

Une belle récompense pour l'attaquant genevois, pas toujours efficace mais constamment irréprochable dans l'état d'esprit. Pris à partie par une frange des supporters servettiens après le match aller au vu de ses deux occasions ratées, Jérémy Guillemenot a répondu de la meilleure des manières en ne tremblant pas face au portier danois. 1-1 à la pause!

Enzo Crivelli: un jaune après dix secondes, un but après dix minutes

Le début de la deuxième période a relativement équilibré, avec une équipe de Chelsea en maîtrise du jeu, et Thomas Häberli a cherché à influencer la fin de match en faisant entrer Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli à la 61e pour Alexis Antunes et Jérémy Guillemenot. Le visage de l'attaque genevoise changeait donc du tout au tout. Le puissant attaquant se faisait d'ailleurs remarquer après quelques secondes à peine en récoltant un carton jaune pour un tacle (très) appuyé sur Axel Disasi. Le territoire était marqué!

Joël Mall, préféré à Jérémy Frick, sauve devant Christopher Nkunku peu avant la pause.

Le duo Stevanovic-Crivelli s'est d'ailleurs créé une belle occasion à la 70e, l'avant-centre manquant d'un rien de donner l'avantage au SFC sur un service du génie bosnien. Ce n'était que partie remise puisque le même duo se retrouvait au même endroit deux minutes plus tard. Cette fois, le coup de tête d'Enzo Crivelli partait au bon endroit pour tromper Filip Jörgensen, sorti à contre-temps: 2-1 pour Servette (72e)!

Une fin de match complètement folle

L'ambiance dans le stade. déjà très intéressante, montait encore d'un cran. La Section Grenat prenait feu, le reste de la Praille suivait, et Chelsea se mettait à douter très fort! Cette équipe sans vie commune, sans repères, sans certitude, allait-elle s'écrouler face à ces vaillants Genevois? Steve Rouiller, en tout cas, a fait passer un gros frisson dans les rangs londoniens (76e), Chelsea a réagi en marquant par Nicolas Jackson, mais l'attaquant était hors-jeu (77e). La fin de match était folle, Servette ayant largement les moyens d'aller marquer ce troisième but synonyme de prolongations.

Le SFC a poussé tant et plus, s'exposant aux contres. Cole Palmer, entré en jeu peu auparavant, a touché la latte de Joël Mall (83e), mais les Grenat n'avaient plus rien à perdre. La frappe de Timothé Cognat à cinquante centimètres sur la gauche des buts de Chelsea dans les arrêts de jeu laissera des regrets. Les occasions ratées voilà une semaine à Stamford Bridge également...