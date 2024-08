Servette a dû s'entraîner à Balexert mercredi matin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jérémy Frick a lâché une petite phrase dont il a le secret, jeudi dernier à Stamford Bridge. Juste après le match, l'emblématique gardien du Servette FC a énuméré la liste des raisons qui le poussaient à croire à l'exploit au match retour, malgré la défaite 2-0 de l'aller. Parmi elles, la différence dans la qualité des deux pelouses. «Pour moi c'est encore ouvert, parce que venir chez nous, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Il y aura beaucoup de monde dans les tribunes, le terrain ne sera pas le même qu'ici... On va aussi profiter de nos atouts», a relevé le capitaine du SFC. Il ne pensait peut-être pas si bien dire, d'ailleurs.

Le club genevois a en effet communiqué sur l'état de sa pelouse en ce début de semaine. Et les nouvelles sont tout sauf rassurantes, la faute à un vilain champignon qui sévit dans toute l'Europe depuis plusieurs jours.

«La pelouse du Stade de Genève connaît actuellement un important développement de maladies sur l’ensemble de sa surface, avec une dominance sur la partie nord. Les analyses de laboratoire confirment la présence de plusieurs champignons», explique le club grenat.

De nombreuses pelouses en Europe sont touchées

Le problème n'a pas lieu qu'à Genève, loin de là. «Cette situation n’est pas propre à Genève et se constate désormais sur de nombreuses pelouses en Europe», assure le SFC, qui a pris une décision forte: pas d'entraînement de veille de match à la Praille.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Pour éviter une dissémination accrue de ces maladies et préserver au maximum la pelouse, il a été décidé de déplacer l’entraînement de veille de match du Servette FC à Balexert. Le club londonien s’entraînera lui dans son centre en matinée avant de faire le voyage à Genève», confirme le club.

Thomas Häberli a bien sûr vu la pelouse et est un peu inquiet. Mais il ne veut pas en faire trop avant le match non plus. «Dans le foot, il faut toujours s'adapter. Est-ce que ce sera un avantage pour nous? Je ne sais pas. Il reste encore un jour. Les gens font le maximum. C'est la nature, il faut accepter que parfois on ne puisse pas faire mieux et que la situation soit ainsi.»

Publicité

Si les Genevois ont pu se rendre compte de visu de l'état de la pelouse, celui-ci devrait être une surprise pour les Londoniens jeudi soir. Même s'il y a fort à parier que des représentants de leur staff feront une visite au Stade de Genève mercredi peu après leur arrivée à Cointrin. Les Blues ne veulent rien laisser au hasard et c'est bien compréhensible.

Suisse-Espagne dans dix jours à Genève

Il n'en reste pas moins que l'état de la pelouse n'est pas qu'un problème pour le SFC et pour le CFC, mais également pour la Nati.

L'équipe de Suisse y jouera en effet dimanche prochain face à l'Espagne en Nations League. La réception du champion d'Europe en titre se fera-t-elle sur une pelouse ravagée? Le sujet inquiète-t-il Murat Yakin et son staff? L'Espagne, réputée pour son jeu technique et le soin apporté aux passes, préférerait sans aucun doute jouer sur un billard, tout comme Chelsea.

Contacté, Adrian Arnold se veut rassurant. Responsable de la communication pour l'ASF, le Haut-Valaisan explique que les personnes concernées sont en contact permanent à ce sujet. «Pierre-Yves Bovigny, notre responsable des terrains, est à Genève. Il nous donne des informations constantes et nous sommes bien sûr au courant de la situation, elle n'est pas idéale, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Nous voulons jouer sur la meilleure pelouse possible, comme toujours.»

Publicité

L'ASF l'assure: il n'y a pas de plan B

Existe-t-il toutefois un plan B au cas où les conditions seraient impraticables? La réponse est non. «A ce jour, nous jouerons à Genève. Tout le monde fait des efforts pour que le terrain soit dans le meilleur état possible. Nous avons averti l'Espagne, tout est transparent. Peut-être que nous serons amenés à prendre les même mesures que Servette, à savoir ne pas nous entraîner sur la pelouse du stade la veille du match, mais nous prendrons ces décisions quelques jours avant la rencontre», détaille Adrian Arnold. Pas de raisons de paniquer, donc.