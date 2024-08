Jérémy Frick: «Chelsea est bien payé avec ce 2-0»

Jérémy Frick et Servette ont disputé une grande première période à Stamford Bridge ce jeudi en Conference League.

Oui, le Servette FC a bien des sentiments mitigés après sa défaite 2-0 à Stamford Bridge jeudi soir. D'un côté, il y a la fierté légitime d'avoir plus que bien tenu le choc. Et de l'autre, il y a cette défaite qui compromet grandement les chances de qualification avant le match retour à Genève. En une phrase: Servette a le sentiment qu'il pouvait ramener mieux de Londres.

«On ne va pas se mentir, on a eu plus d'occasions que ce qu'on aurait pensé, surtout en fin de match!», a relevé Jérémy Frick juste après la rencontre. Jérémy Guillemenot, entré en cours de jeu, aurait ainsi largement pu ramener le score à 2-1, ce qui aurait été plus que mérité. Et serait surtout venu récompenser ce vaillant Servette FC, auteur d'une première période de haut niveau. «Oui, on a fait une belle première mi-temps, on a bien défendu, tous ensemble. C'était le mot d'ordre aujourd'hui, être bien compacts et profiter des opportunités qu'on aurait. La première mi-temps était quasi parfaite», s'est réjoui le capitaine et gardien du SFC.

Il a cependant été le héros malheureux du début de la deuxième période, en concédant un penalty pour une faute sur le malin Christopher Nkunku. «Il joue bien le coup... C'est un face à face, je sors, il cherche le penalty, il vient frapper ma tête avec son pied. Bon, penalty, d'accord, mais on doit mieux gérer la situation avant. Le ballon ne doit jamais arriver là», grince Jérémy Frick, en faisant référence à la perte de balle de Steve Rouiller.

Jérémy Frick tente d'enlever les mains, mais Christopher Nkunku joue bien le coup et obtient le penalty du 1-0 pour Chelsea.

1-0 pour Chelsea, donc, et une ouverture du score suivie d'une scène qui a déjà fait le tour d'Europe sur les réseaux sociaux avec ce raté incroyable de Marc Guiu à la 51e. Jérémy Frick se fait contrer et l'attaquant catalan se retrouve seul face au but vide... mais se fait contrer à son tour par le gardien genevois, revenu de nulle part. «Je rattrape bien le coup. Je pense qu'il était sûr que le but était fait et qu'il n'avait pas compté sur mon retour. Mais de nouveau, cette situation ne doit pas exister.»

Le score en restait donc à 1-0, mais une balle dans le dos de Bradley Mazikou et une finition clinique de Noni Madueke offraient deux buts d'avance à Chelsea. «On se met un peu dedans sur deux erreurs consécutives après notre première mi-temps quasi parfaite. Et voilà, ça se paie cash à ce niveau-là, mais je pense que Chelsea est bien payé avec ce 2-0. On les a regardés dans les yeux aujourd'hui et je pense qu'un 2-1 à la fin aurait pu se justifier», estime à juste titre Jérémy Frick.

Non, Servette n'est pas encore éliminé

Ce retard de deux buts condamne-t-il le Servette FC dans cette double confrontation? «Pour moi c'est encore ouvert, parce que venir chez nous, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Il y aura beaucoup de monde dans les tribunes, le terrain ne sera pas le même qu'ici... On va aussi profiter de nos atouts. 2-0, ce n'est pas un score forcément évident ou déjà joué. On est à la mi-temps. C'est le foot, il suffit qu'il se passe quelque chose... On peut ouvrir le score, l'adversaire peut prendre un rouge et tout est relancé. On est encore en vie», répond le capitaine grenat, impressionné par le match de ses coéquipiers dans ce stade mythique du football européen.

«Pourquoi être stressé quand on vient à Stamford Bridge? On n'est pas l'équipe favorite, ceux qui ont la pression c'est ceux qui doivent gagner. On devait prendre du plaisir en jouant notre jeu et je crois qu'aujourd'hui, c'était pas mal», enchaîne-t-il, en soulignant le fait que l'effectif du SFC est aujourd'hui trop peu fourni. Sans aller jusqu'à l'extrême du camp d'en face, un ou deux renforts, au minimum, feraient du bien.

«Tout le monde a tout donné»

«Chelsea n'a qu'un match de championnat dans les jambes, nous on en a déjà pas mal entre la Super League, la Coupe de Suisse et l'Europa League. Mais ils ont une quarantaine de joueurs sous contrat, nous un petit peu moins... Ils peuvent se permettre de faire tourner, surtout quand on voit qui ils font rentrer en cours de match! On a quand même tenu la baraque aujourd'hui dans l'impact. Tout le monde a tout donné et ça s'est vu. Sur le pressing, on a été bons. On a un groupe restreint, mais qui a de la qualité. Je pense que peu de monde aurait misé sur une défaite 2-0 de notre part en regardant Chelsea droit dans les yeux tout le match. Même si ça aurait été mieux de ne pas prendre ce deuxième but...»

Quel est donc le vrai niveau de ce Servette FC, encore difficile à décrypter alors que la saison a commencé depuis un bon mois? Après avoir gagné leurs trois premiers matches de Super League, les Grenat ont un peu calé. Or, cette performance très aboutie de jeudi à Stamford Bridge montre que cette équipe peut se sublimer.

Servette se met au niveau de l'adversaire

«Ca ne me fait pas plaisir de le dire, mais j'ai l'impression qu'on s'adapte un petit peu à l'adversaire. Ce serait exceptionnel si on jouait chaque match comme ça. Maintenant, est-ce qu'on est prêts à tenir physiquement chaque match à ce niveau? C'est la grosse question. Aujourd'hui, il y a une énorme débauche d'énergie. Tu joues à Stamford Bridge, tu veux faire les choses bien. Et ça a été le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne devrait pas, mais on se met au niveau de l'équipe adverse», admet Jérémy Frick.

Prochaine étape, jeudi prochain à La Praille contre Chelsea, le Servette FC ayant congé ce week-end. Le mot d'ordre: bien récupérer et, surtout, bien préparer cette confrontation de prestige. Et qui sait, pourquoi pas marquer le 1-0 et faire douter ce géant du football européen quelques minutes?