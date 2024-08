Servette a interdiction de baisser les yeux

Le Servette FC a un coup à jouer à Stamford Bridge, même si l'écart de niveau est réel. Il faudra faire preuve d'équilibre, jouer les coups à fond et ne prendre aucun risque inutile. Et surtout se sentir légitime, estime notre journaliste Tim Guillemin.

Timothé Cognat et Servette ne doivent pas s'excuser d'être là. Surtout pas!

Tim Guillemin

Il flotte dans l'air entourant le Servette FC comme un parfum d'impossible. Et c'est une erreur. La mission des Grenat, éliminer Chelsea pour s'offrir un automne européen, est presque impossible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est dans ce «presque» que résident tous les espoirs genevois, qui auraient tort de ne pas croire en eux, et surtout, seraient fous de penser qu'ils n'ont pas mérités d'être là, ce jeudi soir à Stamford Bridge.

Si Servette a gagné le droit de disputer ce match de prestige face à un club double vainqueur de la Champions League, et d'évoluer devant un Stade de Genève à guichets fermés jeudi prochain, c'est parce qu'il a gagné la Coupe de Suisse au terme d'un match de légende, déjà, et qu'il n'a pas eu de chance au tirage au sort européen ensuite, devant se taper à la suite Braga et Chelsea, ce qui ressemble plus à un parcours de Champions League que d'Europa League ou de Conference League. En un mot: Servette est à sa juste place ce jeudi à Stamford Bridge et ce n'est pas de sa faute si le club londonien n'arrive pas à se qualifier pour la Champions League et dépense littéralement des milliards en empilant les joueurs sans vision sportive et en multipliant les transferts tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

Bien sûr que ce match est mille fois plus prestigieux pour Servette que pour Chelsea, même si le club londonien a réservé un accueil parfait son hôte genevois. L'entourage du club, les médias et les supporters, eux, découvriront à cinq minutes du coup d'envoi que Servette joue en grenat et est un club suisse. Qu'importe: cela ne préjugera en rien du résultat de la rencontre, contrairement à la performance genevoise, la seule chose qui compte.

L'équilibre, le plus important

La clé pour que le match retour de jeudi prochain à Genève ait un intérêt sportif: être solidaire en défense, déterminé. Ne pas prendre de risques inutiles, mais ne pas oublier de jouer. En une phrase: tout est une question d'équilibre, celui que les Grenat ont trouvé à Braga, en se procurant plusieurs occasions de but, et qu'ils n'ont pas su atteindre au retour à Genève contre le club portugais, en étant inoffensif en attaque.

Etre trop prudent à Stamford Bridge ce jeudi ne sera pas une option valable. Au contraire! Ce Chelsea FC en rodage, en manque total de repères, avec ces 40 joueurs sous contrat, doit être mis en difficulté, challengé, défié. Il faut que Servette aille voir ce que ces Londoniens ont dans le ventre, il faut leur entrer dedans, comme l'a bien dit Théo Magnin.

Chelsea peut aligner trois onze différents, Servette à peine un

Bien sûr que Chelsea est plus fort individuellement, plus riche, plus doué à tous les postes. La caricature est d'ailleurs évidente: Servette n'a pas un poste doublé en ce début de saison, tournant à 14 joueurs de champ, alors que Chelsea peut aligner trois onze différents. Thomas Häberli l'a souligné et il a eu raison de le faire. Mais justement: Servette a des certitudes dans sa structure et a des raisons légitimes d'avoir confiance en sa défense, qui n'avait pas encaissé de but en cinq matches européens avant que Braga n'en plante deux à la Praille.

Les Genevois sont capables de défendre à haute intensité et d'être concentrés, mais il faudra éviter à tout prix les prises de risques inutiles et les erreurs individuelles. Un carton rouge d'entrée, comme il arrive parfois à Enzo Crivelli d'en recevoir, sera éliminatoire à 100%. Mais il serait tout aussi préjudiciable de ne pas jouer les coups à fond et de ne pas s'engager jusqu'à l'extrême limite. Là aussi, tout sera une question d'équilibre. Alors, tête haute, les yeux dans les yeux et place aux braves. C'est leur heure.