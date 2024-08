«Chelsea? Il faudra leur entrer dedans!»

1/4 Le Servette FC affronte Chelsea jeudi, quatre jours après avoir battu Bernex-Confignon en Coupe de Suisse.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'anecdote a de quoi de faire sourire. Ce dimanche, le Servette FC s'est rendu sur la pelouse du Signal FC Bernex-Confignon, pensionnaire de 2e ligue interrégionale, pour le compte du premier tour de la Coupe de Suisse (1-7). 72 heures plus tard, les Servettiens découvriront Stamford Bridge et ses plus de 40'000 places pour peaufiner les derniers détails avant d'affronter Chelsea jeudi.

«Je pense que c'est plus dur pour Chelsea de venir dans un stade comme celui-ci puis de retourner dans le leur que pour nous, estime Bojan Dimic, entraîneur assistant de Thomas Häberli. Nous avons l'habitude de ces terrains. Eux ont beaucoup moins d'enceintes champêtres comme ça. Je crois que leur stade d'entraînement est plus grand que ce joli stade de Bernex. Pour nous cela ne sera pas très dur, nous l'avons fait l'année dernière en passant de l'Olimpico à Winterthour. Ce n'est pas un souci pour nous.»

«Cela va être quelque chose d'exceptionnel»

Il est vrai que le Servette FC a eu la saison dernière sa dose de déplacement compliqué, long ou peu commun. Reste que ces matches européens, face à tous ces adversaires aux caractéristiques si différents les uns que les autres, ont permis aux Grenat de progresser. «Depuis quelques années, nous franchissons des paliers, estime le Genevois. C'est probablement l'Everest pour nous, mais il faudra y aller, nous prendrons beaucoup de bouteilles d'oxygène avec nous. Peut-être que des sherpas viendrons nous aider. Nous devrons faire le travail du mieux possible et espérer rentrer avec le meilleur résultat possible pour entretenir la flamme au match retour.»

Du côté des joueurs, l'excitation est déjà aisément palpable même si la détermination reste, elle, identique. «Cela va être totalement différent, quelque chose d'exceptionnel, prédit Théo Magnin. Nous n'aurions pas voulu jouer contre eux, mais bon, c'est fait, c'est là. Cela va être une ambiance, je pense grandiose, assez spéciale, très différente de celle-là. Mais on va aborder le match très sérieusement et tout faire pour passer le tour.»

La clé? Bien gérer les transitions

Pour cela, le staff servettien assure avoir préparé au mieux l'équipe londonienne en l'ayant minutieusement étudiée. «Nous n'irons pas là-bas la fleur au fusil, mais pour être un adversaire de taille face à un mastodonte européen, prévient Bojan Dimic. Nous verrons, cela se jouera sur deux matches. Nous allons certainement prendre des coups, il faudra laisser passer l'orage. À nous de faire un grand match, car tout le monde devra être à un très haut niveau. Si on a une demi-occasion, il faudra y aller avec une grosse détermination et être chirurgicale. Face à ces équipes-là, vous n'avez pas huit occasions nettes. Peut-être une ou deux sur les deux matches. Il faudra être bon sur les transitions.»

Une chose est sûre, Thomas Häberli et Bojan Dimic n'auront pas besoin de perdre leur temps à chercher à motiver leurs joueurs avant le coup d'envoi. «Non, ce n'est pas nécessaire pour des matches comme celui-ci, acquiesce ce dernier. Il faut juste poser l'équipe, leur montrer nos analyses. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus à leur dire. Il faudra prendre la température lorsque nous y serons mercredi soir, la veille du match. Le reste viendra tout seul, les joueurs sont déjà assez excités d'eux-mêmes. Ils auront peut-être même la boule au ventre, mais lorsque l'arbitre sifflera, il faudra jouer le coup à fond. Nous sommes Servette, nous sommes allés à Rome, à Glasgow, dans beaucoup de stades où on nous prédisait l'enfer et nous en sommes revenus. Espérons qu'à Chelsea, ce sera la même chose.»

Théo Magnin possède en tout cas en lui l'ambition de regarder l'équipe d'Enzo Maresca dans les yeux. «Nous savons que ce sont des joueurs de classe internationale, mais nous avons aussi de très bons joueurs et nous avons montré que nous savons très bien jouer au foot, avance-t-il, déterminé. Finalement, ce sont onze hommes contre onze autres. Il faudra leur entrer dedans et gagner nos duels.» Le message est passé.