Ludovic Magnin: «C'est ça, l'esprit de la Coupe»

Ludovic Magnin a (presque) tout aimé de son dimanche après-midi à Genève.

Ludovic Magnin a pris sa voiture mercredi soir et s'est rendu à Vessy, où le FC Champel recevait le CS Chênois II, quatre jours avant de défier le LS en Coupe de Suisse ce dimanche. Une démarche pas forcément habituelle pour l'entraîneur d'une équipe de Super League avant d'affronter une formation de 2e ligue. Mais une démarche normale pour lui, assure-t-il.

«C'est important d'être prêt, de connaître les adversaires. La Coupe, on sait comme c'est, il peut toujours se passer quelque chose, donc tu dois laisser le moins de part possible au hasard. Si tu as tout fait pour éviter une surprise, cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais tu as ta conscience pour toi», explique l'entraîneur du Lausanne-Sport, lequel a été bien accueilli mercredi soir, comme ce dimanche d'ailleurs.

«Mercredi, j'ai rencontré le président, l'entraîneur. Et ce dimanche on a eu une belle fête, une belle rencontre, sans animosité, sans mauvaise paroles. C'est ça l'esprit de la Coupe. Et en plus, on a bien géré ce match, le job a été fait. On rentre à Lausanne heureux. Et je tiens à dire chapeau à Champel, qui nous a tenu tête une mi-temps», enchaîne Ludovic Magnin, que l'on a vu passablement agacé jusqu'à la 29e minute et à l'ouverture du score d'Alvyn Sanches.

Un manque d'efficacité en première période

Etait-il énerve par les trop nombreux hors-jeux de ses attaquants? Ou par l'engagement parfois à la limite des joueurs du FC Champel, lesquels ont reçu six cartons jaunes au total? Rien de tout ça. «Si j'étais agacé, c'était parce qu'on ne mettait pas nos actions au fond. On a eu un nombre exorbitant de situations où on a manqué le dernier geste, voire l'avant-dernier. On aurait pu se mettre à l'abri bien plus vite. C'est tout. Pour le reste, je n'ai rien à reprocher à personne.»

Les fans du LS ont eux aussi apprécié le déplacement au stade des Trois-Chêne.

Le score final, 7-0, le ravit tout de même, aussi bien sur le plan offensif que défensif. «J'ai joué beaucoup de premiers tours de Coupe maintenant et il faut être satisfait de ce dimanche. On fait enfin un clean-sheet et Champel n'a pas eu une occasion.» Faut-il vraiment s'en réjouir, au vu de la modestie de l'adversaire, pensionnaire de 2e ligue genevoise? Ludovic Magnin, s'il relativise évidemment ce succès et n'a pas fait trois fois le tour du terrain pour le fêter, ne souhaite pas pour autant minimiser complètement ses potentiels bienfaits.

Un blanchissage pour Thomas Castella.

«Aujourd'hui, certains éléments qui jouaient moins depuis le début de la saison ont répondu présent. Et le fait que Konrad de la Fuente et Fabricio Oviedo aient marqué leur premier but avec nous n'est pas anecdotique. Quand c'est positif sur le plan individuel, cela rejaillit forcément sur le collectif», espère le technicien vaudois, qui a désormais deux semaines pour préparer le prochain match officiel, qui aura lieu le 31 août à YB. La raison? La rencontre face à Lugano prévue le week-end prochain a été reportée afin de permettre aux Tessinois de se concentrer pleinement sur leur barrage d'Europ League contre Besiktas.

Un match amical contre Sochaux vendredi

Afin de garder le rythme, le LS se déplacera à Pontarlier pour y affronter le FC Sochaux-Montbéliard le vendredi 23 août à 16h. Les Doubistes devaient eux jouer contre Bordeaux, mais le dépôt de bilan des Girondins leur a causé un trou dans le calendrier, dont peut profiter le LS.