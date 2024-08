Champel-LS, un 0-7 qui a fait deux vainqueurs

Kevin Gueissaz et Champel ont bien résisté face à Alvyn Sanches et au LS, mais l'écart de niveau était trop conséquent.

Combien de temps une équipe de 2e ligue peut-elle tenir le 0-0 face à une formation de Super League? Entre le FC Printse-Nendaz et Young Boys samedi, la réponse a été: 34 secondes. Vendredi, Dardania Lausanne avait tenu 50 minutes contre Yverdon. Et à Champel ce dimanche? Le vainqueur de la Coupe genevoise a résisté durant 29 minutes face au Lausanne-Sport. De quoi être fier de sa performance pour une équipe évidemment 100% amateure, et qui a montré de belles qualités de coeur et de courage.

La seule déception de la journée, légitime, pour le FC Champel aura été le faible nombre de spectatrices et de spectateurs présents au Stade des Trois-Chêne pour admirer l'acte de bravoure de leur équipe préférée. Le temps maussade, couplé au derby entre Signal Bernex et Servette programmé exactement à la même heure ce dimanche à quelques kilomètres de là, a empêché les héros du jour de jouer devant des milliers de personnes, mais, au moins, tous les amis du club ont pu être là et applaudir le très bon début de match du capitaine Kevin Gueissaz et de ses coéquipiers.

Leonard Heidegger prend un carton après moins de 100 secondes

Les Genevois se sont cependant fait une frayeur après moins de 100 secondes lorsque leur gardien Leonard Heidegger est sorti bien loin de sa surface et s'en est allé percuter fautivement Konrad de la Fuente, lequel est resté au sol de longues secondes après avoir dribblé le dernier rempart. L'arbitre Anojen Kanagasingam a d'abord sifflé hors-jeu, avant d'avertir le gardien genevois pour son excès d'engagement. Une décision correcte, qui n'est pas venue gâcher la fête, laquelle aurait été sérieusement compromise avec une expulsion d'entrée. A noter que cet avertissement n'a absolument rien changé au jeu de Leonard Heidegger, puisque le gardien a continué à sortir loin de son but, avec bien plus de réussite les fois suivantes.

Sacha Vallade gagne son duel face à Teddy Okou sur cette action.

Champel a d'ailleurs cherché à montrer un beau visage et les premiers applaudissements de la rencontre ont été pour le très élégant Noah Bianchi, vraiment un très bon footballeur, qui s'est permis un... petit pont (validé qui plus est) sur Jamie Roche à la 8e minute! Le milieu de terrain du FC Champel ayant eu la bonne idée de réaliser son geste devant la tribune, il a eu le droit à une ovation bien méritée et aura plaisir à revoir la scène à la vidéo grâce aux caméras de la RTS. Et peut-être même que ses petits-enfants y auront droit dans quelques années...

L'action de la 11e minute préférera elle être oubliée par son auteur, Sacha Vallade. Le défenseur central de Champel a en effet perdu une balle de manière complètement inutile, permettant à Alban Ajdini de s'en aller affronter Leonard Heidegger. La bonne sortie du gardien a cependant contrarié l'avant-centre lausannois du jour et son ballon a terminé sur le poteau. Sacha Vallade, qui avait bien suivi, a alors pu mettre cette balle en corner. Ouf!

Noah Bianchi et Larranaga Makris, deux très bons éléments

Champel a continué à bien résister et s'est même offert quelques balles de contre sous l'impulsion du très bon Noah Bianchi, mais aussi de Larranaga Makris, auteur d'une première période très convaincante. Certes, Thomas Castella, titulaire pour ce match de Coupe, n'a pas été inquiété, mais Champel n'était de loin pas inexistant dans cette partie.

Pour sa première titularisation, Konrad de la Fuente a inscrit son premier but avec le LS.

Lausanne? Une domination avec le ballon, bien sûr, mais aussi quelques glissades sur le terrain mouillé, et beaucoup trop de hors-jeux offensifs, ce qui a eu le don d'agacer Ludovic Magnin. Le coach du Lausanne-Sport a cependant pu célébrer l'ouverture du score d'Alvyn Sanches à la 29e grâce à une bonne incursion dans la surface, de même que le 2-0 d'Alban Ajdini, bien servi par Konrad de la Fuente (44e). La qualification du LS n'a jamais été mise en doute, mais il était tout de même mieux pour la confiance d'arriver aux vestiaires en menant au score plutôt qu'à 0-0.

Konrad de la Fuente plie l'affaire après vingt secondes

Le suspense, qui était déjà très relatif, a complètement disparu d'entrée de deuxième période, Konrad de la Fuente inscrivant le 3-0 après vingt secondes et Alvyn Sanches le 4-0 à la 48e. Le 5-0 est tombé à la 59e par Teddy Okou, juste avant un quadruple changement pour le Lausanne-Sport. Ludovic Magnin a en effet profité de cette rencontre pour donner ses premières minutes en Suisse à Fabricio Oviedo, l'attaquant argentin de 20 ans tout juste arrivé de Rosario.

Premier match et premier but pour Fabricio Oviedo

Ce dimanche après-midi aura donc été un jour de premières pour le LS, avec le premier but en Suisse de Konrad de la Fuente, le premier d'Alban Ajdini pour le Lausanne-Sport, ainsi que, donc, les débuts de Fabricio Oviedo, lui aussi auteur de son premier but à la 75e pour le 6-0.

Alban Ajdini a ouvert son compteur avec le LS.

L'autre bonne nouvelle de l'après-midi aura été le retour au jeu de Simone Pafundi, ainsi que l'entrée de Diogo Carraco, prêté la saison dernière au Stade Nyonnais. Lausanne, ultra-dominateur face à une équipe genevoise fatiguée, a même inscrit le 7-0 grâce à une jolie frappe de Jamie Roche. Les Genevois, eux, n'avaient logiquement plus l'énergie nécessaire pour aller porter le danger devant la cage de Thomas Castella.

Un match, deux vainqueurs

Au final, le LS s'est fait plaisir grâce à sa deuxième période, mais cette rencontre a fait deux gagnants tant le FC Champel peut être fier de sa prestation. Ce dimanche, les deux équipes ont fait honneur au football et à l'esprit de la Coupe. Ce match plaisant, avec une formation de 2e ligue dépassée mais pas ridicule, vient également récompenser les organisateurs et toutes les personnes ayant oeuvré à la bonne tenue de l'événement en coulisses. Ce sont elles, aussi, au moins autant que les joueurs, qui permettent chaque année que ces premiers tours de Coupe soient possibles. Pourvu que l'ASF continue sur cette ligne et permette à ce week-end d'août d'exister durant de longues années encore, tant il représente un trait d'union indispensable entre le football professionnel et l'amateur.