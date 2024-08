Sion passe aux tirs au but à Delémont

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il n'y aura donc pas de nouvelle aventure en Coupe pour les SR Delémont, qui ont eu le malheur de tirer le FC Sion au premier tour de cette nouvelle édition. Après avoir sorti Saint-Gall et Lucerne l'an dernier, avant de buter contre Servette, les Jurassiens auront leurs soirées de libre cette année, mais ils n'ont pas de regrets à avoir tant ils ont montré un beau visage ce samedi face au club valaisan.

Le FC Sion a mis ses quatre tirs au but

Les Jurassiens d'Anthony Sirufo ont en effet très largement fait honneur à leur maillot, poussant le FC Sion jusqu'aux tirs au but dans une très jolie ambiance. L'histoire retiendra que seul Altin Shala aura réussi son penalty, tandis que Georges Gomis et Dennis Wyder ont échoué face à Heinz Lindner. Du côté valaisan, Ali Kabacalman, Joël Schmied, Baltazar et Nias Hefti ont tous réussi leur envoi. Mais seuls les SR Delémont ressortent grandis de cette rencontre, eux qui ont vraiment proposé une opposition de bonne qualité face au FC Sion.

Didier Tholot avait préparé minutieusement cette rencontre, en ne laissant rien au hasard et en faisant superviser les SRD, mais ceux-ci ont évolué à un niveau vraiment épatant, là où les Valaisans n'ont rien montré de bien convaincant, surtout en première période. Mais, comme d'habitude depuis que le technicien français est arrivé, les Valaisans n'ont pas triché et n'ont pas lâché. Un autre FC Sion, celui des années précédentes, n'aurait certainement pas trouvé les ressources morales pour revenir dans cette partie bien mal embarquée.

L'ambiance a été belle à La Blancherie ce samedi.

Delémont domine complètement la première période

Devant 4380 spectateurs, les SR Delémont ont proposé une première période de grande classe, dominant complètement le FC Sion que ce soit dans l'agressivité et même dans la justesse technique, ce qui était plus étonnant. Les Valaisans, amorphes, se sont fait bousculer comme jamais cette saison en Super League et les Jurassiens ont eu à plusieurs reprises l'occasion d'ouvrir la marque. C'est donc de manière amplement méritée que Matthew Mäder a pu inscrire le 1-0 à la 26e, d'un coup de tête bien placé. Heinz Lindner, titulaire, n'a rien pu faire et Sion arrivait à la pause sonné, avec un seul but de retard. Des occasions côté valaisan? Aucune de bien franche, juste quelques tentatives peu inspirées. En une phrase: Sion était mené de manière tout à fait logique.

Delémont, discipliné et bien en place, ne faisait ainsi de loin pas que défendre et Martin François, l'excellent milieu de terrain venu de Montbéliard, se faisait une nouvelle fois une belle publicité. Comment un club de Challenge League n'est-il pas venu le chercher, depuis le temps que ce joueur de 27 ans régale les SR Delémont? Le mystère reste entier, mais tant mieux pour les SRD, qui peuvent profiter du talent de leur numéro 10.

Didier Tholot n'a pas attendu pour réagir, faisant entrer Numa Lavanchy et Ali Kabacalman à la pause. Les deux hommes, titulaires indiscutables en championnat, avaient été ménagés au coup d'envoi, mais, au vu de l'urgence de la situation et de la manière dont son équipe se faisait trimbaler dans cette rencontre, l'entraîneur du FC Sion a décidé d'amener un peu de qualité à son équipe, sortant Noé Sow et Liam Chipperfield. Si aucun joueur sédunois n'a été à la hauteur en première période, ces deux joueurs n'ont absolument pas su saisir leur chance et, connaissant l'exigence de Didier Tholot, il y a fort à parier qu'ils ne revoient pas le terrain de sitôt.

Le joli travail d'Ilyas Chouaref pour l'égalisation

Delémont ne pouvait pas maintenir le même rythme effréné qu'en première période. Et vu que Sion ne pouvait pas jouer plus mal, les débats se sont logiquement équilibrés et c'est même à... dix contre onze que le FC Sion a pu égaliser. Joël Schmied était en effet en train de se faire soigner sur la touche après un contact rugueux lorsqu'Ilyas Chouaref a pu réaliser une action individuelle de grande classe sur le côté gauche et servir Dejan Djokic. L'avant-centre a trompé Steven Oberle avec sang-froid et Sion égalisait (54e, 1-1).

Une deuxième période de prolongations très animée

Sion a dès lors cherché à plier l'affaire, mais Delémont, sans être aussi convaincant qu'en première période, a bien résisté et a réussi à tenir jusqu'en prolongations. Les Valaisans étaient la meilleure équipe sur le terrain après la pause, mais ils n'ont pas non plus été flamboyants et ne se sont pas créés des tonnes d'occasions nettes. Le score en est donc resté à 1-1 après 90 minutes et ce match nul était très logique au vu de ce que les deux équipes avaient présenté.

Si la première période de prolongation n'a débouché sur rien de fou, la deuxième a été très animée. Tant Delémont que Sion se sont procurés plusieurs situations de marquer, les deux plus grandes étant pour l'excellent avant-centre franco-malien Dramane Sissoko (119e) et pour Ilyas Chouaref (120e), mais les deux gardiens Heinz Lindner et Steven Oberle sont sortis vainqueurs à chaque fois de leur duel. L'heure des tirs au but était venue!