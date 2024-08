Sion, fidèle à ses valeurs de travail, gagne encore à Tourbillon

Joël Schmied lève le poing: il vient d'ouvrir la marque.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Sion se réveillera leader de Super League dimanche matin! Sauf enchaînement très improbable de résultats favorables, il ne le sera plus à l'heure du coucher, mais cette place, aussi anecdotique soit-elle, vient confirmer l'excellent début de saison des Valaisans, lesquels comptent désormais neuf points après quatre matches et n'ont toujours encaissé aucun but à Tourbillon.

Surtout, cette place et cette entame de championnat viennent montrer à tout le monde, y compris aux dirigeants du FC Sion, que la stabilité est toujours une bonne idée, et que les vertus de travail, de discipline et d'exigence valent mieux que les pseudo-stars bonnes uniquement à encaisser leur salaire et à marcher sur le terrain. Ce FC Sion n'est pas le plus brillant de l'histoire, mais il est volontaire et humble et cela suffit largement au bonheur des 9500 spectatrices et spectateurs annoncés ce samedi à Tourbillon (moins les 1000 venus de Winterthour bien sûr). Le public valaisan ne demande rien d'autre que des joueurs qui se battent. Et si en plus ils gagnent, tout en coûtant moins cher....

Sion a réalisé un match sérieux, solide, et aurait pu ouvrir la marque d'entrée par Théo Bouchlarhem, puis par Baltazar Costa, mais les deux envois ont manqué de peu le cadre en début de rencontre. Il n'en a rien été: 0-0 à la pause, malgré une nette domination valaisanne face à un FC Winterthour sans idées.

Didier Tholot change de tactique à la pause

Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem, les deux ailiers, sont sortis à la mi-temps pour faire entrer Kevin Bua et Cristian Souza. Le FC Sion a donc légèrement changé de système, passant du 4-2-3-1 au 4-1-4-1 avec Baltazar en pointe basse du milieu de terrain. Ilyas Chouaref quittait lui sa position axiale pour le côté gauche.

Le lien de cause à effet avec l'ouverture du score est d'ailleurs facile à trouver puisque c'est sur un corner de Cristian Souza, parfaitement tiré, que Joël Schmied a pu ouvrir la marque d'une volée bien sentie, puissante à ras de terre (50e). Quelques secondes plus tard, alors que le jeu avait à peine repris, Antoine Baroan s'est fait l'auteur d'un coup à la tête à Kevin Bua et a été expulsé par Sandro Schärer. Rouge direct pour l'avant-centre français du FC Winterthour, dont l'équipe venait de tout perdre en trente secondes à peine dans cette rencontre.

Dès lors, le FC Sion n'a plus eu qu'à gérer face à un FC Winterthour tout sauf dangereux et l'a parfaitement fait. Timothy Fayulu n'a même pas eu à forcer son talent pour s'offrir un deuxième blanchissage consécutif à Tourbillon, lui qui les enchaînait en Challenge League.

Dejan Djokic double la mise à la 84e

Liam Chipperfield a notamment eu l'occasion d'inscrire le 2-0 au terme d'une course folle plein axe à la 81e, mais l'envoi de l'Australien n'était au final pas cadré. Pas grave: le but de la sécurité est tombé trois minutes plus tard grâce à une passe décisive d'Ilyas Chouaref pour Dejan Djokic, sobre dans la finition (84e, 2-0).

Prochaine étape pour les Valaisans, un déplacement à Delémont en Coupe de Suisse. Un match qu'il aurait été facile de qualifier de piègeux dans un passé encore récent, mais avec ce que ce FC Sion montre de solidarité et d'humilité depuis l'arrivée de Didier Tholot sur son banc, il est impossible de croire qu'il l'abordera autrement qu'avec les bonnes valeurs.