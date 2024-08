Ali Kabacalman: «Je veux rester au FC Sion, en Super League»

Ali Kabacalman (droite) balaye les rumeurs de transfert.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je veux rester au FC Sion, en Super League», assure Ali Kabacalman ce vendredi en conférence de presse. Un signal positif - mais provisoire? - pour les supporters valaisans après qu'une rumeur envoyant leur numéro 88, symbole de ce nouveau FC Sion qui respecte le football, vers la deuxième division turque ait pris de l'ampleur ces derniers jours.

«Je ne sais rien à ce sujet», balayait d'ailleurs auparavant le Tunisien qui réalise un très bon début de saison avec la formation sédunoise. Didier Tholot pourra ainsi compter sur son métronome pour le déplacement à Lucerne prévu ce samedi (20h30). Une aubaine pour le coach valaisan, qui se réjouit par la même occasion de la progression de Kabacalman et de la possibilité pour lui de montrer qu'il a le niveau de jouer dans l'élite.

«Nous allons garder les pieds sur Terre»

Ce match contre le club de Suisse centrale aura pour but de valider le bon début de saison valaisan sur le plan comptable, avec six points sur six, et du jeu, avec de belles performances offensives comme défensives face à YB (1-2) et Lausanne (4-0). «Quand tu commences par deux victoires, ça donne confiance, envie et crédibilité au groupe», appuie un Didier Tholot qui a donné ce qui pour lui est la clé de ce début de championnat satisfaisant. «J’explique cela par le travail et une certaine mentalité. Ce groupe a les moyens de bien exister en Super League et nous l'avons vu lors des matches amicaux et de Coupe l'année dernière. Nous n'y avons jamais été ridicules. Nous prenons les bons moments, il y en aura de moins bons. Il faut continuer, ne pas s’enflammer et ne pas se relâcher. J’ai assez d’expérience pour savoir que tout peut vite changer au foot.»

C'est donc avec l'envie de ne pas se voir trop grand trop vite, au risque de se crasher, que le technicien français écarte les questions relatives à un éventuel changement d'ambition du FC Sion. «Nous n'allons pas changer d’objectif et nous allons garder les pieds sur Terre, affirme-t-il. Nous avons pris un peu d’avance sur ce qui est prévu, mais nous ne parlerons d’autre chose que si nous avons les points nécessaires pour être maintenus.»

Attention au FC Lucerne!

Le FC Lucerne sera donc la prochaine étape en direction de l'objectif aussi raisonnable qu'atteignable affiché par les Valaisans depuis leur retour dans l'élite. «C'est difficile de jouer là-bas, l'équipe est portée par son public, fait remarquer Didier Tholot. De son côté, Ali Kabacalman se méfie des résultats lucernois de ce début de saison, la formation de Mario Frick pointant à la huitième place avec un petit point au compteur. «Cela ne montre pas vraiment le niveau d'une équipe», estime-t-il.

«Ils ont obtenu un bon nul contre Grasshopper et contre Servette, ils perdent, mais ils ont des occasions pour mettre en difficulté les Genevois qui ont trois victoires, reprend le coach bordelais. Ils ont donc du potentiel. Il faudra travailler en équipe et nous savons que nous avons les moyens de les perturber.»

Reto Ziegler encore absent

À noter que cette troisième journée se déroulera une nouvelle fois sans le capitaine valaisan Reto Ziegler. «Il revient gentiment, mais ne sera pas dans le groupe ce week-end», confie Didier Tholot qui devrait ainsi une nouvelle fois aligner la performante paire Joël Schmied-Gora Diouf en défense centrale ce samedi.