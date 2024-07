La renaissance de Numa Lavanchy au FC Sion

1/5 Numa Lavanchy est de retour en Super League et sur le devant de la scène.

Le 6 juin 2023, les joueurs du FC Sion quittaient le stade de la Pontaise la tête bien basse, quelques minutes seulement après l'officialisation de leur relégation. Un épisode noir dans l'histoire du club valaisan, lequel ressortait de son barrage face à Stade Lausanne-Ouchy avec un sentiment de honte et de désespoir, imagé par les larmes de Gaëtan Karlen à l'heure de l'interview.

S'ils ont été nombreux à quitter le navire alors qu'il coulait direction la Challenge League après 17 saisons consécutives passées dans l'élite, certains cadres, à l'image de Numa Lavanchy, ont décidé de poursuivre l'aventure. Et cela malgré la «douleur causée par la relégation» et les critiques reçues après une saison aussi décevante sur le plan collectif qu'individuel. «J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, sans même parler de promotion», révèle le latéral vaudois du FC Sion.

Début de saison réussi pour le latéral vaudois du FC Sion

Numa Lavanchy traverse ensuite cette saison de Challenge League comme ses coéquipiers, souverain et rarement mis en danger. «C'était super de pouvoir tout d'abord reprendre du plaisir à jouer, enchaîner les matches et les victoires, poursuit-il. C'était une saison pleine et il était important de le faire après la relégation.» Ce qu'il n'osait pas imaginer peu après la terrible soirée de la Pontaise est tout de même fini par arriver: le FC Sion fait sa réapparition en Super League après une petite année de purgatoire.

De retour dans l'élite depuis deux matches maintenant, le latéral droit de bientôt 31 ans, il les fêtera le 25 août, réussit un début de saison très convaincant et est, comme son club, de retour sur le devant de la scène. Solide sur le synthétique de Young Boys en ouverture (1-2), il participe à donner le tournis aux Lausannois ce samedi et clôt même le festival sédunois (4-0) d'un subtil lob à la 90e minute après une énième longue course dans la profondeur. Son premier but en Super League depuis le 20 mars 2022, déjà face au LS, mais alors qu'il portait le maillot de Lugano.

Didier Tholot et Numa Lavanchy partagent certaines caractéristiques

«Je ne sais pas si on peut parler de 'renaissance'. Je pense que mes performances sont ce qu'elles sont depuis que je joue en Super League, pose Numa Lavanchy qui préfère comment souvent mettre en avant le collectif. Après, c'est clair que quand on est une équipe qui est compétitive, qui défend ensemble et qui fait des résultats, les performances individuelles sont plus mises en avant, évidemment.»

Et si le défenseur, comme le FC Sion, va à nouveau bien, c'est notamment grâce au retour de Didier Tholot à la barre, un technicien au tempérament fort et qui sait ce qu'il attend de ses joueurs. Le travail et la discipline sont d'ailleurs deux qualités que ce dernier partage avec son latéral droit. «Nous nous entendons très bien et nous discutons beaucoup. C'est quelqu'un qui te dit les choses. S'il voit un détail qui peut te faire progresser, il te le dira. C'est aussi au joueur d'être à l'écoute et de profiter de toute son expérience. On peut tous progresser, même à 30, 35, ou 38 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça.»

«Je préfère les températures négatives»

«Quand tu ne prends pas les gens pour des cons, que tu mets des valeurs en place et qu'elles sont respectées, le groupe progresse, tonnait de son côté Didier Tholot en conférence de presse samedi. Le plus gros boulot est de se dire qu'on peut rivaliser avec tout le monde. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu es bon défensivement, car il y a peu d'espace, et bon devant parce qu'on travaille des schémas depuis un an. C'est ce qu'on appelle le travail.»

Excellent donc face au LS, Numa Lavanchy aura l'occasion de fouler la pelouse du FC Lucerne samedi (20h30) avec le plein de confiance et l'espoir de connaître, avec son équipe, une troisième victoire de rang. Espérons toutefois pour lui que la météo sera plus clémente à la Swissporarena. «Je souffre des grosses températures, reconnaît-il alors qu'une chaleur étouffante entourait Tourbillon ce samedi avec plus de 30 degrés au thermomètre au moment du coup d'envoi. Je préfère lorsque les températures sont négatives.» L'apport du Vaudois est en tout cas, lui, très positif pour le FC Sion.